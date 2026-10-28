Obituário: 40 funerais nesta quarta-feira (28/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (28/10):

Campo da Esperança



André Luiz Codeco Rodrigues da Cunha, 54 anos



Antônio Nelcon Ribeiro, 69 anos



Cléber Francisco Costa, 70 anos



Eduardo Moesio Alves Lobo, 81 anos



João Gomes da Silva, 90 anos



João Honorato de Oliveira, 93 anos



Magda da Silva, 84 anos



Maria Aparecida de Melo Matias, 69 anos



Maria de Lourdes Teles, 68 anos



Maria Helena Medeiros, 76 anos



Natividade Luiza Carvalho de Souza, 94 anos



Rosalina Aquino Noleto Silva, 78 anos



Stela Maria Dias Godoi, 90 anos



Thiago Ferraz da Silva, 42 anos

Taguatinga



Edvaldo dos Santos Pereira, 55 anos



Helena Amorim dos Santos, 87 anos



João Cardozo da Silva, 10 anos



José Custódio da Silva, 78 anos



Leo Nelson Ferreira, 51 anos



Levi Henrique Soares Diniz, 0 anos



Luciana de Jesus Silva Vasconcelos, 52 anos



Márcio Jean Freire dos Santos, 52 anos



Maria do Socorro Lima Nunes, 59 anos



Mavie Sousa Oliveira Dias, 104 anos



Rafael Bernardes, 44 anos



Rui Medeiros Gomes, 53 anos



Welton de Andrade Júnior, 52 anos



Wendell Alves do Nascimento, menos de 1 ano

Gama



Adenilson Costa Farias, 47 anos



Antônio Alves Nazaro, 87 anos



Maricas Lima Santos, 99 anos

Planaltina



Iranice Maria da Conceição, 85 anos

Brazlândia



Reginaldo José de Carvalho, 61 anos

Sobradinho



Raíssa Gomes Costa, menos de 1 ano



Rita de Cássia Ferreira Sales, 72 anos

Jardim Metropolitano



Antonio Inocente da Silva, 79 anos (cremação)



Dulceni Assis Moraes, 74 anos (cremação)



Marli Lopes de Santana, 73 anos



Robério Bandeira de Negreiros, 73 anos (cremação)



Sandra Santos da Silva, 72 anos

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