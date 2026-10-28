Obituário: 40 funerais nesta quarta-feira (28/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (28/10):
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Campo da Esperança
- André Luiz Codeco Rodrigues da Cunha, 54 anos
- Antônio Nelcon Ribeiro, 69 anos
- Cléber Francisco Costa, 70 anos
- Eduardo Moesio Alves Lobo, 81 anos
- João Gomes da Silva, 90 anos
- João Honorato de Oliveira, 93 anos
- Magda da Silva, 84 anos
- Maria Aparecida de Melo Matias, 69 anos
- Maria de Lourdes Teles, 68 anos
- Maria Helena Medeiros, 76 anos
- Natividade Luiza Carvalho de Souza, 94 anos
- Rosalina Aquino Noleto Silva, 78 anos
- Stela Maria Dias Godoi, 90 anos
- Thiago Ferraz da Silva, 42 anos
Taguatinga
- Edvaldo dos Santos Pereira, 55 anos
- Helena Amorim dos Santos, 87 anos
- João Cardozo da Silva, 10 anos
- José Custódio da Silva, 78 anos
- Leo Nelson Ferreira, 51 anos
- Levi Henrique Soares Diniz, 0 anos
- Luciana de Jesus Silva Vasconcelos, 52 anos
- Márcio Jean Freire dos Santos, 52 anos
- Maria do Socorro Lima Nunes, 59 anos
- Mavie Sousa Oliveira Dias, 104 anos
- Rafael Bernardes, 44 anos
- Rui Medeiros Gomes, 53 anos
- Welton de Andrade Júnior, 52 anos
- Wendell Alves do Nascimento, menos de 1 ano
Gama
- Adenilson Costa Farias, 47 anos
- Antônio Alves Nazaro, 87 anos
- Maricas Lima Santos, 99 anos
Planaltina
- Iranice Maria da Conceição, 85 anos
Brazlândia
- Reginaldo José de Carvalho, 61 anos
Sobradinho
- Raíssa Gomes Costa, menos de 1 ano
- Rita de Cássia Ferreira Sales, 72 anos
Jardim Metropolitano
- Antonio Inocente da Silva, 79 anos (cremação)
- Dulceni Assis Moraes, 74 anos (cremação)
- Marli Lopes de Santana, 73 anos
- Robério Bandeira de Negreiros, 73 anos (cremação)
- Sandra Santos da Silva, 72 anos
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postado em 28/10/2026 18:27