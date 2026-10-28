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Obituário: 40 funerais nesta quarta-feira (28/10); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 28 de outubro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (28/10): 

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Campo da Esperança

  • André Luiz Codeco Rodrigues da Cunha, 54 anos
  • Antônio Nelcon Ribeiro, 69 anos
  • Cléber Francisco Costa, 70 anos
  • Eduardo Moesio Alves Lobo, 81 anos
  • João Gomes da Silva, 90 anos
  • João Honorato de Oliveira, 93 anos
  • Magda da Silva, 84 anos
  • Maria Aparecida de Melo Matias, 69 anos
  • Maria de Lourdes Teles, 68 anos
  • Maria Helena Medeiros, 76 anos
  • Natividade Luiza Carvalho de Souza, 94 anos
  • Rosalina Aquino Noleto Silva, 78 anos
  • Stela Maria Dias Godoi, 90 anos
  • Thiago Ferraz da Silva, 42 anos

Taguatinga

  • Edvaldo dos Santos Pereira, 55 anos
  • Helena Amorim dos Santos, 87 anos
  • João Cardozo da Silva, 10 anos
  • José Custódio da Silva, 78 anos
  • Leo Nelson Ferreira, 51 anos
  • Levi Henrique Soares Diniz, 0 anos
  • Luciana de Jesus Silva Vasconcelos, 52 anos
  • Márcio Jean Freire dos Santos, 52 anos
  • Maria do Socorro Lima Nunes, 59 anos
  • Mavie Sousa Oliveira Dias, 104 anos
  • Rafael Bernardes, 44 anos
  • Rui Medeiros Gomes, 53 anos
  • Welton de Andrade Júnior, 52 anos
  • Wendell Alves do Nascimento, menos de 1 ano

Gama

  • Adenilson Costa Farias, 47 anos
  • Antônio Alves Nazaro, 87 anos
  • Maricas Lima Santos, 99 anos

Planaltina

  • Iranice Maria da Conceição, 85 anos

Brazlândia

  • Reginaldo José de Carvalho, 61 anos

Sobradinho

  • Raíssa Gomes Costa, menos de 1 ano
  • Rita de Cássia Ferreira Sales, 72 anos

Jardim Metropolitano

  • Antonio Inocente da Silva, 79 anos (cremação)
  • Dulceni Assis Moraes, 74 anos (cremação)
  • Marli Lopes de Santana, 73 anos
  • Robério Bandeira de Negreiros, 73 anos (cremação)
  • Sandra Santos da Silva, 72 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/10/2026 18:27
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