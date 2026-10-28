Confira o funcionamento dos serviços no DF neste feriadão

Veja os serviços que irão funcionar no ponto facultativo do dia 30/10 e no feriado de 02/11 - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

Órgãos públicos do Distrito Federal terão funcionamento diferenciado nesta sexta-feira (30/10) e na segunda (2/11) em função do ponto facultativo do Dia do Servidor Público e do feriado de Finados.



O transporte público funcionará normalmente na sexta (30/10), com tabela de dia útil. Já na segunda, metrô e ônibus da capital funcionarão em escala de domingos e feriados, inclusive com gratuidade nas passagens, com o programa Vai de Graça.



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Serviços essenciais



Hospitais e delegacias funcionarão normalmente, em esquema de plantão. Restaurantes comunitários também funcionarão, exceto a unidade de Ceilândia — DJ Jamaika, que na sexta-feira (30/10) abre apenas para café da manhã e almoço, e não funciona na segunda (2/11).

Unidades do Na Hora também terão as atividades suspensas nos respectivos dias, voltando apenas na terça-feira (03/11). Escritórios Caesb também não funcionarão, entretanto equipes de manutenção trabalharão normalmente.

Os postos de atendimento do Detran-DF estarão fechados, com retorno apenas na terça-feira (3/11). Ações educativas e os serviços de fiscalização e engenharia de trânsito funcionarão normalmente, e os serviços digitais permanecem disponíveis ao cidadão e podem ser acessados por meio do Portal de Serviços do Detran-DF, do aplicativo Detran-DF Digital, além do balcão virtual.

O Centro 18 de Maio, os conselhos tutelares e a Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência só retornam na terça-feira (3/11). Emergências devem ser direcionadas ao número 125 (Cisdeca) e (61) 98382-0130.

Limpeza urbana

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) funcionará normalmente em todas as unidades operacionais e respectivos serviços, incluindo papa-entulhos, coletas convencional e seletiva, tanto no ponto facultativo da sexta-feira quanto no feriado de segunda.

Centros Pop

As unidades socioassintenciais como o Centro Pop, Central de Vagas, UPS 24h e unidades de acolhimento funcionarão normalmente. O Centro Pop vai abrir das 7h30 às 17h, disponibilizando serviços como pedidos de vagas de acolhimento, fornecimento de alimentação (até quatro refeições diárias, sujeitas a ajustes em função das chuvas), banhos e lavanderia.

No Centro Pop do Plano Piloto, o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar serão servidos às 7h30, 11h30, 15h e 16h30, respectivamente. O Centro Pop de Taguatinga servirá apenas o café da manhã e o lanche da tarde, no mesmo horário da unidade central.

Saúde

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) terá atendimento 24 horas por meio do telefone 192. As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em esquema de plantão 24h.

Vacinação, unidades básicas de saúde, farmácias de alto custo, ambulatórios e policlínicas fecham as portas na sexta-feira e na segunda. No entanto, as UBSs que funcionam aos sábados vão abrir normalmente no dia 31. No caso das farmácias de alto custo, haverá atendimento no sábado para pacientes agendados.

Cultura e lazer

O Cine Brasília, Espaço Cultural Renato Russo e o Complexo Cultural de Planaltina não terão as atividades suspensas. Já a Biblioteca Nacional de Brasília e o Museu Nacional da República fecham e abrem apenas no sábado e no domingo.



O Eixo Cultural Ibero-Americano abre na sexta-feira e no sábado, fechando no domingo e na segunda-feira.

O Zoológico de Brasília funcionará normalmente na sexta e na segunda-feira, apenas com a diferença na cobrança, tendo em vista que na sexta-feira será cobrado o acesso ao local, enquanto na segunda os ingressos serão gratuitos. Unidades de conservação do Instituto Brasília Ambiental funcionarão normalmente nos dois dias, cada uma com seu respectivo horário.

*Com informações da Agência Brasília