SLU irá avaliar caso de diretora que zombou de beneficiários do Bolsa Família

Após as publicações da servidora comissionada do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) Fabiana Ribeiro Guimarães, que zombava de beneficiários do Bolsa Família e eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT), nesta quarta-feira (28/10), a autarquia informou que “os fatos serão avaliados pelas instâncias competentes, observadas as normas aplicáveis e as garantias legais pertinentes”.

Apesar das publicações feitas de tom jocoso e preconceituoso, direcionados a uma parcela da população, a SLU ressaltou que “manifestações divulgadas em redes sociais são de caráter pessoal, de responsabilidade exclusiva de sua autora, e não representam o posicionamento institucional da autarquia”.

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Com a repercussão do episódio, o SLU reafirmou, através de uma nota, o compromisso com os princípios da Administração Pública, “especialmente a ética, a impessoalidade, o respeito à diversidade de opiniões e a dignidade das pessoas, valores que orientam sua atuação e a conduta de seus agentes públicos”

Servidora comissionada zomba de beneficiários de Bolsa Família (foto: Reprodução)

Publicações

Nos stories de seu perfil no Instagram, a servidora que está lotada na Diretoria de Tecnologia e Inovação do SLU zombou de pessoas que consideram um salário de R$ 5 mil uma renda elevada.

Em uma das publicações, ela utilizou inteligência artificial em que colocou uma imagem dela segurando uma placa com os dizeres “eu odeio ser baiana”.

Em outra publicação, ela escreveu um texto ironizando a situação e disparando ainda mais ofensas. Confira na íntegra:

“Serei sempre a patricinha empresária e trabalhadora que será contra o PT. Vocês não me representam!

Estou pronta para perder seguidores, porque, graças a Deus, não trabalho com isso.

Mas quero que vocês sofram tudo que merecem. Eu sou foda e sempre serei! O meu está garantido.

E você, que depende de Bolsa Família e acha que ganhar R$ 5 mil é muito dinheiro, sofra! Porque é isso que você merece”.