Mulher que ateou fogo e matou filho de 2 anos em Goiás é presa em Brazlândia

Mulher fugiu de Goiás para o DF após progredir de regime - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) prenderam, nesta quarta-feira (28/10), em Brazlândia, uma mulher de 35 anos procurada pela Justiça por atear fogo e matar o filho de 2 anos. O crime ocorreu no município de Iporá (GO) em 2017. Desde então, ela estava foragida após ser sentenciada pela Justiça goiana a 26 anos de reclusão.

Em depoimento prestado à época, a autora contou que decidiu assassinar o filho pela semelhança dele com o pai, o ex-marido. Relatou ter jogado álcool sobre o corpo do menino, ateado fogo e impedido a fuga com um pedaço de madeira.

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Em 2025, progrediu de regime e fugiu de Goiás para o Distrito Federal. Nesta quarta-feira, a PCDF encontrou a mulher em Brazlândia. Grávida de 8 meses, ela deve ser encaminhada a Goiás para o cumprimento da pena.