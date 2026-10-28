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Prisão

Mulher que ateou fogo e matou filho de 2 anos em Goiás é presa em Brazlândia

Crime ocorreu em 2017 e a mulher foi condenada a 26 anos de prisão. Em 2025, ela progrediu de regime e fugiu para o Distrito Federal

Mulher fugiu de Goiás para o DF após progredir de regime - (crédito: PCDF/Divulgação)
Mulher fugiu de Goiás para o DF após progredir de regime - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) prenderam, nesta quarta-feira (28/10), em Brazlândia, uma mulher de 35 anos procurada pela Justiça por atear fogo e matar o filho de 2 anos. O crime ocorreu no município de Iporá (GO) em 2017. Desde então, ela estava foragida após ser sentenciada pela Justiça goiana a 26 anos de reclusão. 

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Em depoimento prestado à época, a autora contou que decidiu assassinar o filho pela semelhança dele com o pai, o ex-marido. Relatou ter jogado álcool sobre o corpo do menino, ateado fogo e impedido a fuga com um pedaço de madeira. 

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Em 2025, progrediu de regime e fugiu de Goiás para o Distrito Federal. Nesta quarta-feira, a PCDF encontrou a mulher em Brazlândia. Grávida de 8 meses, ela deve ser encaminhada a Goiás para o cumprimento da pena. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 28/10/2026 18:38
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