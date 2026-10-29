PCDF faz simulado de gerenciamento de crises na Embaixada de Israel

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realiza, nesta quinta-feira (29/10), um simulado de gerenciamento de crises na Embaixada de Israel, na Asa Sul. O treinamento é conduzido pela Divisão de Operações Especiais (DOE) e pode provocar movimentação de policiais e viaturas nas proximidades da representação diplomática.

Segundo a corporação, o exercício faz parte da preparação das equipes para atuar em ocorrências de maior complexidade. A atividade busca aprimorar a integração entre os policiais e os protocolos de resposta a situações de crise.

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A PCDF informou que a ação foi planejada e não envolve uma ocorrência real. O aviso foi divulgado para orientar a população e evitar que a movimentação policial na região seja confundida com uma situação de risco.

