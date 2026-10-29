Homem que matou mulher a facadas no DF é condenado a 21 anos de prisão

MPDFT apontou motivo torpe, meio cruel, e recurso que dificultou a defesa da vítima e conquistou a condenação do réu - (crédito: Reprodução)

Erles Gomes Passos foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de Luane Santos Viana, de 27 anos. O crime ocorreu na noite de 4 de outubro de 2013, em Taguatinga. A vítima foi morta a facadas.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o réu, conhecido como “Cei” ou “Ceilândia”, controlava a venda de drogas em um galpão abandonado atrás de uma concessionária, onde também morava.

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Na noite do crime, Luane foi ao local para comprar entorpecentes. Após uma discussão, ela foi esfaqueada mais de 20 vezes por Erles e pela companheira dele, Ritha Caroline Alves de Aquino, conhecida como “Galega”.

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Ainda segundo a denúncia, após as agressões, Erles teria oferecido porções de crack a usuários que estavam no galpão para que retirassem o corpo da vítima do local. O corpo foi encontrado na manhã seguinte, em um terreno baldio próximo à linha do metrô.

O MPDFT apontou três qualificadoras para o crime: motivo torpe, por estar relacionado à cobrança de uma dívida do tráfico de drogas; meio cruel, em razão da quantidade de golpes e do sofrimento imposto à vítima; e recurso que dificultou a defesa, uma vez que a jovem teria sido segurada enquanto era golpeada e atacada por mais de uma pessoa.

A condenação foi divulgada na quarta-feira (28/10). Ritha morreu em 2022 e a punibilidade dela foi extinta.

