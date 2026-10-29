"Nossos hábitos estão interferindo no aumento da exposição ao câncer", alerta mastologista

Durante evento do Correio Braziliense, médica também recomendou a dieta mediterrânea, rica em frutas e leguminosas e com menor consumo de alimentos ultraprocessados - (crédito: Minervino Junior/CB/DA Press)

A mastologista Fabiana Lisboa destacou, nesta quinta-feira (29/10), durante o evento Câncer de mama: uma rede de cuidados, promovido pelo Correio Braziliense, o papel dos hábitos de vida na exposição à doença e a importância de uma rotina mais saudável para a prevenção da alteração genética.

A médica alerta sobre os riscos causados pela manutenção de hábitos sedentários e alimentação inadequada, que podem levar ao aumento de risco para pacientes mais jovens, “Claro que nem todas vão ter uma alteração genética, mas sim, nossos hábitos estão interferindo no aumento da exposição ao câncer da mulher moderna”, afirmou Fabiana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais: "DF não rastreia câncer de mama como deveria", diz especialista

A mastologista reforçou a importância da atividade física para um organismo mais saudável. "Hábitos saudáveis podem reduzir fatores de riscos metabólicos, criar um ambiente menos inflamatório e oxidativo, reduzindo um ambiente que é favorável à formação do câncer de mama e também de outros tipos de câncer. “Mesmo que esses hábitos não causem um efeito direto na prevenção, eles costumam implicar indiretamente na redução do câncer, por estar trazendo uma redução de fatores de risco” explica a mastologista.

A doutora também destaca o papel da dieta e recomenda evitar o consumo de alimentos ultraprocessados e defende dietas como a mediterrânea: “Uma dieta menos inflamatória, que reduz esses riscos, justamente por conter mais frutas, mais leguminosas e menos ultraprocessado.”

Ainda sobre as mudanças de vida que afetam a mulher moderna, a médica cita um estudo recente publicado na National Library of Medicine sobre o risco da poluição ambiental como um possível fator da formação do câncer. Embora o estudo não seja considerado uma causa de fato do câncer, Fabiana explica que as mudanças do mundo moderno tem aumentado a exposição de pacientes jovens à alteração “Ainda não é um dado que nós consideramos dentro da nossa avaliação, mas ainda assim pode haver uma relação. Isso mostra que alguma coisa do nosso mundo, da nossa realidade, do nosso estilo de vida tem afetado essas mudanças.”