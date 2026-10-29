PCDF investiga golpe com cadastro falso em programa do governo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (29/10), uma operação voltada ao combate ao crime de estelionato no Park Way. A corporação investiga um golpe feito a partir de falso cadastro no Programa Gás do Povo, que causou prejuízo de quase R$ 30 mil para a vítima.

Por meio da Operação Falscher Vorteil, da 29ª Delegacia de Polícia, no Riacho Fundo I, agentes da PCDF cumpriram mandados de busca e apreensão com o objetivo de colher provas sobre atuação criminosa de pessoas envolvidas com a aplicação de golpes.

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Segundo as investigações, no segundo semestre de 2025, uma mulher e um homem entraram na residência da vítima se passando por funcionários do Governo Federal. Com a justificativa de cadastrá-la no Programa Gás do Povo, os criminosos tiveram acesso aos documentos da vítima e fizeram uma foto dela, o que permitiu a abertura de uma conta bancária em seu nome.

Durante as buscas em uma residência no Park Way, os policiais apreenderam, além de celulares e computadores, uma espingarda e munições calibre .22 e .44. A arma e as munições estavam escondidas em um dos quartos da casa. Um homem, que já tinha passagem pela polícia por homicídio, foi detido por posse de arma de fogo de calibre permitido e por posse de munição de calibre restrito.