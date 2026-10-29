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Investigação

Suspeito de violência doméstica é preso com espingarda no Recanto das Emas

O investigado estava foragido da Justiça e era considerado de elevada periculosidade, devido às ocorrências registradas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher

Além da prisão do investigado, os policiais apreenderam uma espingarda que estava em posse do suspeito - (crédito: Divulgação/PCDF)
Além da prisão do investigado, os policiais apreenderam uma espingarda que estava em posse do suspeito - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta quinta-feira (29/10), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 43 anos, na quadra 601 do Recanto das Emas. Ele era foragido da Justiça e considerado de elevada periculosidade, devido a ocorrências registradas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Durante a ação policial, uma espingarda foi apreendida. 

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O suspeito foi preso em flagrante, mas obteve liberdade provisória em audiência de custódia, em que foi cientificado das medidas protetivas e do monitoramento com tornozeleira eletrônica. No entanto, em menos de dois dias, o homem estava circulando pelas proximidades da residência da vítima.

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Os policiais foram até o endereço do homem e localizaram a espingarda. A equipe da PCDF, então, prendeu o investigado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A ação foi realizada pela equipe da Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 27ª Delegacia de Polícia, onde o preso permanece à disposição da Justiça. Os materiais apreendidos foram apresentados.

*Estagiário com supervisão de Tharsila Prates

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 29/10/2026 16:12
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