Suspeito de violência doméstica é preso com espingarda no Recanto das Emas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta quinta-feira (29/10), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 43 anos, na quadra 601 do Recanto das Emas. Ele era foragido da Justiça e considerado de elevada periculosidade, devido a ocorrências registradas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Durante a ação policial, uma espingarda foi apreendida.
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O suspeito foi preso em flagrante, mas obteve liberdade provisória em audiência de custódia, em que foi cientificado das medidas protetivas e do monitoramento com tornozeleira eletrônica. No entanto, em menos de dois dias, o homem estava circulando pelas proximidades da residência da vítima.
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Os policiais foram até o endereço do homem e localizaram a espingarda. A equipe da PCDF, então, prendeu o investigado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
A ação foi realizada pela equipe da Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 27ª Delegacia de Polícia, onde o preso permanece à disposição da Justiça. Os materiais apreendidos foram apresentados.
*Estagiário com supervisão de Tharsila Prates
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