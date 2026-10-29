Álcool, obesidade e sedentarismo: oncologista alerta para fatores de risco do câncer de mama

O câncer de mama pode se desenvolver mesmo em mulheres sem histórico familiar da doença, sem alterações genéticas hereditárias conhecidas e sem fatores de risco evidentes. O alerta foi feito pelo oncologista Igor Morbeck, diretor técnico nacional de oncologia e hematologia da Kora Saúde, durante o evento “Câncer de Mama: uma rede de cuidados”, promovido pelo Correio Braziliense e transmitido pelo canal do YouTube do jornal.

Segundo o especialista, o câncer é resultado de um processo complexo, que envolve alterações celulares acumuladas ao longo da vida e a interação de diferentes fatores. Entre os aspectos que podem ser modificados estão o consumo de bebidas alcoólicas, o excesso de peso, o sedentarismo e a alimentação inadequada.

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“Pessoas absolutamente saudáveis desenvolvem tumores”, explicou Morbeck ao abordar a ocorrência de cânceres sem uma causa individual claramente identificável. A ausência de fatores conhecidos, segundo ele, não significa que uma pessoa esteja livre do risco.

Morbeck chamou a atenção para o consumo de bebidas alcoólicas, que considera um dos fatores de risco que merecem maior atenção atualmente. A associação entre álcool e câncer é respaldada por evidências científicas e independe do tipo de bebida consumida.

“Durante décadas, o tabaco foi o grande vilão do câncer. Foram promovidas inúmeras campanhas contra o tabagismo no mundo inteiro e isso diminuiu significativamente. Agora, vieram os cigarros eletrônicos. Certamente, estarão atrelados a riscos futuros. Hoje, talvez o álcool seja o grande vilão, isso porque estudos recentes correlacionam o álcool ao câncer independentemente da dose e do tipo de álcool”, frisou.