TRE-DF registra abstenção menor que a média nacional no segundo turno

O segundo turno das Eleições Gerais de 2026, no Distrito Federal, foi marcado por números importantes. Neste pleito, o DF terminou com abstenção inferior à média nacional, poucas ocorrências policiais formalizadas e baixo índice de substituição de urnas eletrônicas. O balanço foi apresentado nesta quinta-feira (29/10) pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), desembargador Angelo Passareli, durante a abertura da sessão judiciária da Corte.

Segundo os dados divulgados hoje, mais de 1,85 milhão de eleitores compareceram às urnas no último domingo (25/10), o equivalente a aproximadamente 82,6% do eleitorado apto a votar.

A abstenção ficou em torno de 17,4%, abaixo dos 18,9% registrados no primeiro turno e da média nacional do segundo turno, de 19,2%. Os votos válidos representaram cerca de 93% dos votos registrados. “O resultado deste pleito reafirma a segurança da urna eletrônica e o compromisso da Justiça Eleitoral com a democracia”, afirmou o presidente da Corte.

Ocorrências

Segundo o levantamento, 14 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas por equipamentos de contingência, o equivalente a aproximadamente 0,2% do total instalado no DF. O índice também ficou abaixo da média nacional, de 0,31%. A principal causa das substituições foram falhas nos leitores biométricos.

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Durante o pleito, também ocorreu um episódio de dano intencional a uma urna em uma seção da 16ª Zona Eleitoral, em Ceilândia. O equipamento foi substituído imediatamente, e a votação prosseguiu normalmente, de acordo com o TRE. O responsável foi identificado e preso. A urna foi apreendida pela Polícia Federal, que conduz a investigação.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), a Polícia Militar recebeu cerca de 50 acionamentos pelo telefone 190 relacionados a suspeitas de irregularidades eleitorais, número próximo ao registrado no primeiro turno. Apesar disso, houve redução nos registros formais. A Polícia Federal lavrou três termos circunstanciados de ocorrência no segundo turno e 11 no primeiro.

Na madrugada anterior à votação, uma operação conjunta de fiscalização coordenada pelo TRE-DF apreendeu cerca de 1,1 mil peças de propaganda eleitoral irregular, entre faixas e banners, em diferentes regiões administrativas do DF.

Mobilidade

O tribunal também informou nesta quinta que não houve problemas relacionados ao transporte de eleitores. Por meio do programa Seu Voto Importa, a Justiça Eleitoral verificou que não havia necessidade de transporte específico para comunidades indígenas no DF. Também foi constatada a inexistência de comunidades quilombolas certificadas no território, conforme informações da Fundação Cultural Palmares.

Para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o transporte foi assegurado por meio de um acordo de cooperação técnica. Ao todo, 26 pessoas cadastradas no programa DF Acessível, do Governo do Distrito Federal (GDF), foram atendidas.

O TRE-DF também disponibilizou uma Central de Libras na sede do tribunal para atender eleitores com deficiência auditiva. O serviço contabilizou 10 atendimentos, com orientações sobre filas preferenciais, locais e seções de votação e situação eleitoral.

Além de organizar as eleições na capital, o TRE-DF é responsável pela votação de brasileiros residentes no exterior. No segundo turno, mais de 381 mil eleitores votaram fora do país, quase 40 mil a mais do que no primeiro turno.

Ao apresentar o balanço, Passareli agradeceu aos mesários, colaboradores, magistrados e servidores da Justiça Eleitoral pela organização do pleito. O presidente também reconheceu a atuação integrada das forças de segurança, incluindo as polícias Federal, Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

O magistrado ainda destacou a colaboração da Secretaria de Educação, responsável por ceder escolas públicas para locais de votação, e de instituições privadas que disponibilizaram espaços para receber os eleitores.

Também foram citadas a Secretaria de Transporte e Mobilidade, pela gratuidade do transporte público no dia da votação; a Secretaria da Pessoa com Deficiência, pela parceria no atendimento a eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida; o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), pelo apoio na conservação dos espaços públicos; e a Neoenergia Brasília, pela cooperação para garantir o fornecimento de energia elétrica aos locais de votação.