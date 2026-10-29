Prêmio Oceanos 2026 anuncia finalistas em prosa e poesia

O Prêmio Oceanos 2026 definiu as 12 obras finalistas que disputam o prêmio nas categorias de prosa e poesia. A seleção representa autores de Angola, Brasil, Moçambique e Portugal, escolhidos entre 3.086 inscrições de 13 nacionalidades. Do total recebido, 1.808 concorreram em prosa e 1.278 em poesia.

Criado no Brasil em 2007 pela Oceanos Cultura e pela Associação Oceanos, o projeto contempla livros escritos originalmente em língua portuguesa. A iniciativa valoriza a produção literária contemporânea e busca ampliar o diálogo entre diferentes culturas que compartilham o idioma.

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A divulgação ocorreu durante evento realizado com a Estante Virtual no Teatro YouTube, em São Paulo, com transmissão on-line. A programação reuniu as escritoras Julia Codo e Micheliny Verunschk no debate A literatura como escavação da memória e da história brasileira, mediado por Felipe Franco Munhoz. As poetas Nina Rizzi e Natasha Félix apresentaram a performance A poesia como discussão do mundo.

Avaliação e anúncio dos vencedores

A fase inicial mobilizou dois júris internacionais. Na prosa, avaliaram Carola Saavedra, Felipe Munhoz, José Mário Silva, Sara Figueiredo Costa, Álvaro Taruma e João Fernando André. Na poesia, participaram Leopoldina Fekayamãle, Francisco Guita Jr., Fernando Paixão, Natasha Félix, Maria Antónia Oliveira e Maria João Cantinho.

A escolha final caberá a novos avaliadores. Na prosa atuam Nara Vidal, Silvana Tavano, Ana Paula Tavares, José Riço Direitinho e Marta Lança. Na poesia decidem Ondjaki, Ana Maria Vasconcelos, Juliana Krapp, Maria Esther Maciel e Rita Taborda Duarte. A cerimônia final acontece em 11 de dezembro, no teatro do Itaú Cultural.

Os livros selecionados abordam temas como memória, ancestralidade, deslocamento, espiritualidade e relações humanas.

Finalistas da categoria prosa

A chuva que lança a areia do Saara, de Ana Margarida de Carvalho (Portugal), Companhia das Letras Portugal

Caderno de ossos, de Julia Codo (Brasil), Companhia das Letras

Depois do trovão, de Micheliny Verunschk (Brasil), Companhia das Letras

Não é ainda o pânico, de Rui Nunes (Portugal), Relógio D'Água

O Mel sem Abelhas, de Judite Canha Fernandes (Portugal), Gradiva

Tudo Sobre Deus, de José Eduardo Agualusa (Angola), Quetzal e Tusquets

Finalistas da categoria poesia

Antes de dar nomes ao mundo, de Adriana Lisboa (Brasil), Relicário

Corpos da Memória, de Helder Macedo (Portugal), Caminho

Diáspora não é la, de Nina Rizzi (Brasil), Pallas

O jardim das oliveiras, de Adélia Prado (Brasil), Record

Porte Étoile, de Edimilson de Almeida Pereira (Brasil), Cobalto Livros

Tratado das Coisas Sensíveis, de Pedro Pereira Lopes (Moçambique), Imprensa Nacional-Casa da Moeda

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.