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Oncologista defende participação ativa do paciente nas decisões sobre o câncer

Durante evento do Correio Braziliense, Igor Morbeck destacou a importância de esclarecer o diagnóstico, discutir alternativas terapêuticas e ampliar o acesso à inovação na oncologia

Oncologista alerta para fatores de risco - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)
Oncologista alerta para fatores de risco - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O oncologista Igor Morbeck, diretor técnico nacional de oncologia e hematologia da Kora Saúde, defende que o diagnóstico de câncer não deve retirar do paciente o direito de participar das decisões sobre o próprio tratamento. Durante o evento “Câncer de Mama: uma rede de cuidados", promovido pelo Correio Braziliense, o especialista afirma que deve haver comunicação clara sobre a doença, as possibilidades terapêuticas e os riscos envolvidos.

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Para o médico, é necessário superar o estigma historicamente associado à palavra câncer, que ainda pode dificultar conversas entre pacientes, familiares e profissionais de saúde. A ideia de que uma pessoa idosa, por exemplo, não deve conhecer o próprio diagnóstico reflete uma concepção que precisa ser revista.

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Morbeck defendeu uma abordagem baseada na transparência e no respeito à autonomia do paciente. Isso inclui explicar o diagnóstico, apresentar as alternativas de tratamento e discutir os benefícios, os riscos e as limitações de cada possibilidade.

A decisão terapêutica, segundo ele, nem sempre segue um caminho único. Há situações em que diferentes estratégias podem ser consideradas, a depender das características do tumor, das condições clínicas e das preferências do paciente. Nesses casos, a decisão compartilhada entre médico e paciente ganha importância.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/10/2026 17:18
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