Diretora que zombou de beneficiários do Bolsa Família sai da SLU

Após publicações na rede social feitas pela servidora comissionada do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) Fabiana Ribeiro Guimarães, que zombava de beneficiários do Bolsa Família e de eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT), a autarquia informou, nesta quinta-feira (29/10), que ela “não faz mais parte do quadro dos seus servidores”.

A SLU já havia se pronunciado sobre o caso. O órgão ressaltou que "as manifestações divulgadas em redes sociais eram de caráter pessoal, de responsabilidade exclusiva da autora e não representam o posicionamento institucional". “Os fatos serão avaliados pelas instâncias competentes, observadas as normas aplicáveis e as garantias legais pertinentes”, afirmou, nessa quarta-feira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: SLU irá avaliar caso de diretora que zombou de beneficiários do Bolsa Família

Na nota desta quinta, o SLU "reafirma o compromisso com o respeito aos cidadãos e esclarece que as declarações mencionadas não refletem os valores e o posicionamento institucional da autarquia nem os do Governo do Distrito Federal".

Nos stories do Instagram, a servidora, que era lotada na Diretoria de Tecnologia e Inovação do SLU, zombou de pessoas que consideram um salário de R$ 5 mil uma renda elevada. "Sofra! Porque é isso que você merece”", escreveu.

Em uma das publicações, ela utilizou inteligência artificial em que colocou uma imagem dela segurando uma placa com os dizeres “eu odeio ser baiana”.

Leia também: Pastor preso na Estrutural é suspeito de organizar reocupações

Em outra publicação, ela escreveu um texto ironizando a situação e disparando ainda mais ofensas.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates