Preso homem que matou adolescente de 16 anos com facada no peito em Ceilândia

Pedro Henrique Fernandes Machado, de 18 anos, é investigado pela morte de Alexandre Carvalho de Souza, em 17 de outubro. Ele foi preso nesta quinta - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) prenderam, na tarde desta quinta-feira (29/10), Pedro Henrique Fernandes Machado, acusado de matar o adolescente Alexandre Carvalho de Sousa, 16, com uma facada no peito. A motivação, apontou a investigação, teria sido ciúme.

O homicídio em Ceilândia gerou revolta na população e resultou em manifestos por justiça. Alexandre era tido como uma pessoa querida na região. Ele morreu em 17 de outubro, após a discussão com o autor evoluir para um ataque a facadas.

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O adolescente chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu aos ferimentos e teve uma parada cardíaca.

Pedro Henrique estava foragido e teve a foto divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira. Ele foi capturado próximo a um motel de Taguatinga.