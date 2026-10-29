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Homicídio

Preso homem que matou adolescente de 16 anos com facada no peito em Ceilândia

Alexandre Carvalho morreu em 17 de outubro, no Setor O. A motivação, apontou a polícia, teria sido ciúme

Pedro Henrique Fernandes Machado, de 18 anos, é investigado pela morte de Alexandre Carvalho de Souza, em 17 de outubro. Ele foi preso nesta quinta - (crédito: PCDF/Divulgação)
Pedro Henrique Fernandes Machado, de 18 anos, é investigado pela morte de Alexandre Carvalho de Souza, em 17 de outubro. Ele foi preso nesta quinta - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) prenderam, na tarde desta quinta-feira (29/10), Pedro Henrique Fernandes Machado, acusado de matar o adolescente Alexandre Carvalho de Sousa, 16, com uma facada no peito. A motivação, apontou a investigação, teria sido ciúme. 

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O homicídio em Ceilândia gerou revolta na população e resultou em manifestos por justiça. Alexandre era tido como uma pessoa querida na região. Ele morreu em 17 de outubro, após a discussão com o autor evoluir para um ataque a facadas. 

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O adolescente chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu aos ferimentos e teve uma parada cardíaca. 

Pedro Henrique estava foragido e teve a foto divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira. Ele foi capturado próximo a um motel de Taguatinga.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/10/2026 18:11
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