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Investigação

PCDF prende motoboy que guardava drogas para traficantes de São Sebastião

No quarto do suspeito, os agentes da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) apreenderam porções de cocaína, maconha, duas balanças de precisão, rolos de fita adesiva, usados para embalar a droga, além de embalagens e um celular

Homem foi preso em flagrante - (crédito: PCDF/Divulgação)
Homem foi preso em flagrante - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (28/10), um homem de 27 anos por tráfico de drogas, no bairro São José.

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O investigado, que trabalha como motoboy, havia sido alvo de levantamentos que o apontavam como responsável por guardar drogas pertencentes a outros traficantes da região.

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A equipe, após identificar o endereço, foi ao local e encontrou, no quarto do suspeito, porções de cocaína, maconha, duas balanças de precisão, rolos de fita adesiva, usados para embalar a droga, além de embalagens e um celular.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o delegado Thiago Peralva, as investigações seguem para identificar os traficantes que seriam os donos da droga guardada pelo preso.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 28/10/2026 22:29
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