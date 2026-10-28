PCDF prende motoboy que guardava drogas para traficantes de São Sebastião

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (28/10), um homem de 27 anos por tráfico de drogas, no bairro São José.

O investigado, que trabalha como motoboy, havia sido alvo de levantamentos que o apontavam como responsável por guardar drogas pertencentes a outros traficantes da região.

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A equipe, após identificar o endereço, foi ao local e encontrou, no quarto do suspeito, porções de cocaína, maconha, duas balanças de precisão, rolos de fita adesiva, usados para embalar a droga, além de embalagens e um celular.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o delegado Thiago Peralva, as investigações seguem para identificar os traficantes que seriam os donos da droga guardada pelo preso.