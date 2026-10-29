Foragido suspeito de matar adolescente a facadas é procurado pela PCDF

Pedro Henrique Fernandes Machado, de 18 anos, é investigado pela morte de Alexandre Carvalho de Souza, em 17 de outubro - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta quinta-feira (29/10), a imagem de Pedro Henrique Fernandes Machado, de 18 anos, que está foragido. Ele é suspeito de matar a facadas o adolescente Alexandre Carvalho de Souza, em 17 de outubro. A vítima foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e levada ao Hospital Regional de Ceilândia, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PCDF, as investigações apontaram que Pedro Henrique foi o responsável pela facada que provocou a morte de Alexandre. O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado, com a motivação considerada fútil.

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A autoridade policial solicitou a prisão preventiva do investigado para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O pedido foi aceito pela Justiça, que expediu o mandado de prisão. No entanto, agentes da 24ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), responsável pelo caso, não conseguiram localizar o suspeito, que está em local incerto, de acordo com a corporação.

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A PCDF informou que a divulgação da imagem busca auxiliar na localização do investigado e contribuir para a segurança da população. A corporação pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Pedro Henrique seja repassada pelo telefone 197. As denúncias podem ser feitas de forma sigilosa.