Italianos no Brasil têm até 4 de novembro para garantir voto em eleição na Itália

Cidadãos italianos que vivem no Brasil e desejam participar das eleições dos Comitês dos Italianos no Exterior (Comites) têm até 4 de novembro para solicitar o envio da cédula eleitoral. A votação será realizada pelo correio, mas, diferentemente de outras eleições italianas, os eleitores não recebem automaticamente o material necessário para votar. É preciso manifestar interesse dentro do prazo estabelecido.

Para participar, o cidadão deve ter nacionalidade italiana, residir há pelo menos seis meses na área de abrangência do consulado onde está registrado e estar inscrito no Cadastro dos Italianos Residentes no Exterior (Aire). O pedido da cédula pode ser feito presencialmente, por correspondência ou por e-mail, acompanhado de uma cópia de documento de identidade com assinatura.

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No Brasil, haverá eleições em sete cidades: Brasília, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Depois de receber o material eleitoral, o cidadão deverá preencher a cédula e encaminhá-la ao consulado responsável. Os votos precisam chegar às representações consulares até a meia-noite de 4 de dezembro de 2026.

Os Comites são órgãos que representam os interesses dos italianos que vivem fora do país. Criados em 1985, eles funcionam como canais de comunicação entre essas comunidades e as instituições italianas, levando demandas dos cidadãos às autoridades e contribuindo para sua integração nos países onde residem.

Além da representação política, os comitês também desenvolvem atividades voltadas à preservação da cultura e da língua italianas, à valorização da história da imigração e à manutenção dos vínculos entre os cidadãos que vivem no exterior e seu país de origem. Os integrantes são eleitos para mandatos de cinco anos. A quantidade de representantes varia conforme o tamanho da comunidade italiana de cada circunscrição consular.