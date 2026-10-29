Abertas as inscrições para representantes dos conselhos regionais de cultura

Titulares das unidades do CRC serão predominantemente escolhidos entre pessoas com atuação na área cultural - (crédito: Divulgação/Secec-DF)

As inscrições para a escolha de representantes da sociedade civil que vão compor os conselhos regionais de cultura (CRCs) estão abertas. O Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF) está com vagas para 28 regiões administrativas, com mandato de três anos. Interessados em compor o cargo têm até 17 de novembro para apresentarem suas candidaturas.

De acordo com edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta quinta-feira (29/10), cada CRC terá nove cadeiras de conselheiros titulares e nove conselheiros suplentes a serem preenchidas.

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Quem pode participar

Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, das vagas titulares, oito serão pessoas com atuação na área da cultura, que incluem um representante específico em acessibilidade cultural, e uma vaga será destinada para liderança comunitária. O edital também assegura que, dentre os nove titulares, pelo menos cinco deverão ser mulheres.

Para participar, o candidato deve ter, no mínimo, três anos de atuação na área cultural de sua respectiva região administrativa, estar morando no Distrito Federal a, no mínimo, dois anos e ter idade igual ou maior que 18 anos.

Cada candidato só poderá apresentar candidatura para apenas uma CRC, acompanhada de documentação que comprove a atuação na área. As vagas para as regiões administrativas 26 de Setembro e Ponte Alta têm regras específicas, que devem ser analisadas no edital.

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A votação para os candidatos ao CRC será feita via internet, ocorrendo entre 16 e 20 de dezembro. Poderão votar brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos e que comprovem ser moradores da região administrativa .

Cada eleitor poderá escolher nove candidatos de sua região administrativa. A homologação do resultado está prevista para 21 de dezembro, com a publicação no DODF em 23 de dezembro.

Para verificar as regras para compor as cadeiras da CRC e os documentos necessários, acesse o link do edital. Para se inscrever como candidato, acesse o link do formulário.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates



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