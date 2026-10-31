"Jesus usaria as redes sociais", afirma padre Gevanildo Torres, da Canção Nova

O padre Gevanildo Torres, responsável pela missão da comunidade Canção Nova em Brasília e diretor da TV Canção Nova, foi o entrevistado do Podcast do Correio desta sexta-feira (30/10). Em conversa com os jornalistas Mila Ferreira e Luiz Felipe, ele contou sobre os 25 anos de atuação da comunidade na capital, a programação especial para celebrar a data, em Taguatinga, em 8 de novembro, e a missão de levar a mensagem religiosa às novas gerações por meio das redes sociais. A seguir, confira os principais trechos da entrevista:

Leia também: Distrito Federal poderá ganhar um novo bairro residencial na Saída Norte



Qual a história da Canção Nova?

Fique por dentro das notícias que importam para você!

É uma comunidade católica fundada pelo padre Jonas Abib, no interior de São Paulo, em 1978. Começava, então, uma bonita evangelização a partir do Concílio Vaticano II, quando se ampliaram as possibilidades de evangelização da igreja. O padre era um jovem dinâmico, que trabalhava com os jovens. Ele começou a promover encontros nos finais de semana. Esses encontros começaram a criar um movimento muito bonito e a reunir um grande número de jovens. Ele conta, em nossa história, que Deus pediu a ele que solicitasse aos jovens um ano de suas vidas para viverem em comunidade e evangelizarem. Em 2 de fevereiro de 1978, doze jovens — um número bastante significativo — deram início à Comunidade Canção Nova.

Como foi o desenvolvimento da comunicação na Canção Nova?

Antes de conhecer a Canção Nova, eu já me identificava com a área da comunicação, com questões visuais e de arte gráfica. Depois que terminei o ensino médio, fiz um curso técnico de comunicação visual e planejava entrar na faculdade para cursar publicidade e propaganda. Quando conheci o padre Jonas, fiquei encantado com aquele padre dinâmico, alegre, que pregava a palavra com entusiasmo. Era isso que eu queria para a minha vida. Se fosse para ser padre, eu queria ser um sacerdote assim, parecido com ele: alguém que soubesse dialogar, falar, pregar a palavra e utilizar os meios de comunicação

A Canção Nova acompanha diferentes gerações?

Nós acompanhamos, porque também somos uma comunidade de jovens. Vamos envelhecendo, mas as gerações continuam nos acompanhando. Também existe o desafio de utilizar a linguagem da Canção Nova para dialogar com essa nova geração que está chegando, com esses jovens. Imagine os jovens da década de 1980, por exemplo, quando falamos de música. O padre Jonas foi um grande revolucionário da música católica no Brasil. Enquanto as igrejas utilizavam órgãos, ele pegou um violão para tocar na missa. Isso foi revolucionário. Como poderia um padre utilizar instrumentos de percussão dentro da missa, como bateria, baixo e guitarra? O padre sempre utilizou a linguagem atual para conversar com a geração de seu tempo. Estamos nessa missão de atualizar a linguagem, que hoje é digital. Em Brasília, não é diferente. Nosso legado é dialogar com a geração atual e apresentar Jesus de uma forma comunicativa.

As redes sociais estão cada vez mais presentes no processo de evangelização. É uma estratégia que tem funcionado?

Funciona. A comunicação nas redes sociais é muito direta. O padre Jonas sempre mencionava um documento do Concílio Vaticano II, publicado por volta da década de 1960, no qual Paulo VI dizia que a igreja precisava utilizar todos os meios de comunicação social. Caso contrário, seria culpável diante de Deus. Quando começaram a rádio e a TV, ele dizia que, um dia, no julgamento, Deus poderia perguntar: "Por que você não utilizou isso para evangelizar?". Acho que podemos dizer, sem medo nenhum, que, se Jesus viesse ao mundo hoje, estaria nas redes sociais. Naquela época, ele utilizou todos os meios de que dispunha para falar e anunciar sua mensagem.

Como será a celebração dos 25 anos?

A grande celebração será em 8 de novembro. Começará às 7h e seguirá até as 22h. Será um dia repleto de atividades, evangelização, pregações, adoração e Santa Missa. Um dia inteiro dedicado à evangelização, e a festa será realizada em Taguatinga. Até então, fizemos um tríduo de preparação sempre aqui no Plano Piloto. Agora, estamos indo para uma das regiões administrativas. Taguatinga foi o lugar que Deus nos deu para celebrar e acolher esse público. A festa será na Paróquia Imaculada Conceição de Maria, no Setor de Mansões.

Assista à entrevista completa: