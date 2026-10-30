Alimenta 2026 reúne chefs renomados e dicas de empreendedorismo no DF

O Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade recebe, nos dias 5, 6 e 7 de novembro, o Alimenta 2026. Promovida pelo Sebrae no Distrito Federal, a iniciativa reúne gastronomia, capacitação e inovação para fortalecer pequenos negócios e valorizar a cadeia produtiva local. O acesso é gratuito, com inscrições limitadas pelo site oficial.
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O evento oferece painéis temáticos com mais de 100 palestrantes, sobre temas como alimentação saudável, inteligência artificial, turismo gastronômico e produção orgânica. Entre os convidados estão os chefs Felipe Bronze e Claude Troisgros. O evento recebe ainda nomes como Andrea Bisker, Marcus Tonin, André Carvalhal e o jornalista Marcelo Baccarini, do programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios.
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Aulas práticas e feiras de produtores
O público pode acompanhar apresentações culinárias em três cozinhas-show. O espaço recebe chefs de Brasília e de outros estados no preparo de pratos regionais, receitas internacionais e sobremesas feitas com insumos nativos do Cerrado. Na Arena Coquetelaria, especialistas como Neto Noronha e Ricardo Fuenzalida realizam demonstrações sobre drinques e gestão de bares.
O setor de café conta com o Coffee Brasília, espaço de 600 metros quadrados com 24 marcas da região, além da cerimônia do Prêmio Café do Cerrado Central. A feira reúne mais de 160 expositores, incluindo a 30ª edição da Feira Panela Candanga e a Feira Made in Quadrado, com produtores de queijos, embutidos, doces e itens artesanais.
Negócios e acesso a crédito
Empreendedores contam com rodadas de negócios voltadas a tecnologia, insumos e energia renovável. Para facilitar investimentos, o Sebrae no DF promove uma Rodada de Crédito com instituições bancárias para apresentar linhas de financiamento, além de atendimento com orientações técnicas sobre captação financeira.
O espaço apresenta modelos de franquias e 20 opções mapeadas para empreender na alimentação, com investimento inicial entre R$ 1 mil e R$ 10 mil. Durante a programação, o público também pode doar alimentos não perecíveis, com exceção de sal, para atender entidades sociais.
Serviço
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Alimenta 2026
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5, 6 e 7 de novembro
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Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade
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Entrada gratuita mediante inscrição antecipada pelo site www.alimentasebrae.com.br.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.