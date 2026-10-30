Alimenta 2026 reúne chefs renomados e dicas de empreendedorismo no DF

Alimenta 2026 será realizado, mais uma vez, no Pavilhão do Parque da Cidade - (crédito: Divulgação/Sebrae)

O Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade recebe, nos dias 5, 6 e 7 de novembro, o Alimenta 2026. Promovida pelo Sebrae no Distrito Federal, a iniciativa reúne gastronomia, capacitação e inovação para fortalecer pequenos negócios e valorizar a cadeia produtiva local. O acesso é gratuito, com inscrições limitadas pelo site oficial.

O evento oferece painéis temáticos com mais de 100 palestrantes, sobre temas como alimentação saudável, inteligência artificial, turismo gastronômico e produção orgânica. Entre os convidados estão os chefs Felipe Bronze e Claude Troisgros. O evento recebe ainda nomes como Andrea Bisker, Marcus Tonin, André Carvalhal e o jornalista Marcelo Baccarini, do programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

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Aulas práticas e feiras de produtores

O público pode acompanhar apresentações culinárias em três cozinhas-show. O espaço recebe chefs de Brasília e de outros estados no preparo de pratos regionais, receitas internacionais e sobremesas feitas com insumos nativos do Cerrado. Na Arena Coquetelaria, especialistas como Neto Noronha e Ricardo Fuenzalida realizam demonstrações sobre drinques e gestão de bares.

O setor de café conta com o Coffee Brasília, espaço de 600 metros quadrados com 24 marcas da região, além da cerimônia do Prêmio Café do Cerrado Central. A feira reúne mais de 160 expositores, incluindo a 30ª edição da Feira Panela Candanga e a Feira Made in Quadrado, com produtores de queijos, embutidos, doces e itens artesanais.

Negócios e acesso a crédito

Empreendedores contam com rodadas de negócios voltadas a tecnologia, insumos e energia renovável. Para facilitar investimentos, o Sebrae no DF promove uma Rodada de Crédito com instituições bancárias para apresentar linhas de financiamento, além de atendimento com orientações técnicas sobre captação financeira.

O espaço apresenta modelos de franquias e 20 opções mapeadas para empreender na alimentação, com investimento inicial entre R$ 1 mil e R$ 10 mil. Durante a programação, o público também pode doar alimentos não perecíveis, com exceção de sal, para atender entidades sociais.

Serviço

Alimenta 2026

5, 6 e 7 de novembro

Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Entrada gratuita mediante inscrição antecipada pelo site www.alimentasebrae.com.br.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.