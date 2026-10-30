Novembro Azul: Sesc oferece consultas e exames gratuitos para homens

A iniciativa terá consultas médicas e de testes rápidos de PSA para identificar alterações na próstata - (crédito: Divulgação/Sesc-DF)

Em campanha do Novembro Azul, mês dedicado à prevenção do câncer de próstata e à saúde masculina, o Sesc-DF oferecerá atendimentos gratuitos. A partir do dia 3 até 26 de novembro, a iniciativa estará em frente ao JK Shopping, em Taguatinga. O público terá acesso a consultas com médico da família, urologista, oftalmologista, nutrição, rodas de conversa e dentista, além de testes rápidos de PSA, usado na avaliação de alterações da próstata.

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Para realizar o atendimento, é preciso agendar pelo site do Sesc. Os serviços serão ofertados de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Além de realizar os exames e consultas, a campanha tem como objetivo conscientizar os homens sobre a importância de manter cuidados com a saúde. Trata-se de um estímulo para que a população masculina realize avaliações médicas periódicas.

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A necessidade da campanha surge diante do fato de o câncer de próstata ser um desafio para o sistema de saúde. De acordo com estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deverá registrar aproximadamente 77.920 novos casos dessa doença por ano entre 2026 e 2028.