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FERIADO NACIONAL

Cerimônias especiais em alusão ao Dia dos Finados ocorrem em quatro pontos do DF

Seicho-No-Ie realiza celebrações no domingo (1º/11) e segunda-feira (2/11)

29/10/2026 - Ed Alves CB/DA Press. Cidades.Preparação Dia de Finados - Comercio - Limpeza. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
29/10/2026 - Ed Alves CB/DA Press. Cidades.Preparação Dia de Finados - Comercio - Limpeza. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Seicho-No-Ie Regional DF-Brasília promove, no domingo (1º/11) e segunda-feira (2/11), a tradicional Cerimônia Especial de Finados. Com encontros agendados para a Asa Sul, Sobradinho, Gama e Taguatinga, a iniciativa busca oferecer um espaço de oração e reflexão para quem deseja homenagear familiares e amigos falecidos.

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Diferente da abordagem tradicional da data, que costuma focar no luto e nas visitas aos cemitérios, a filosofia da Seicho-No-Ie fundamenta-se na premissa de que a vida é eterna. Sob essa ótica, o Dia de Finados representa uma oportunidade de celebrar a memória e fortalecer os vínculos afetivos por meio do amor e do reconhecimento aos antepassados.

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Durante as celebrações, os participantes utilizarão os chamados Registros Espirituais da Festividade do Santuário Hz. As almas inscritas nesses formulários recebem orações diárias dirigidas no Santuário Hz do Brasil, localizado na Academia de Treinamento Espiritual da Seicho-No-Ie, em Ibiúna (SP).

A programação é aberta ao público geral. Para participar do ato litúrgico, é necessária a aquisição antecipada dos registros específicos da festividade, disponíveis pelo valor de R$ 4,50 cada nas Associações Locais ou na livraria da Regional DF-Brasília.

Serviço

Cerimônia Especial de Finados – Seicho-No-Ie

Domingo (1º de novembro)

Sobradinho: 9h — Quadra 11, Área Especial 02, Loja 04, Edifício Renascer.

Segunda-feira (2 de novembro)

Asa Sul (Templo Central): 9h e 15h — EQS 403/404, Área Especial para Templo.

Gama: 9h — QI 03, Lote 380, Sala 08, Setor Industrial, Edifício Real Center.

Taguatinga: 9h — CNB 13, Lote 04.

Informações: (61) 99995-9956

Realização: Seicho-No-Ie Regional DF-Brasília

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/10/2026 00:00 / atualizado em 30/10/2026 21:27
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