PT convoca festa no Eixão Norte para celebrar vitória de Lula

A mobilização ocorre uma semana após a vitória de Lula no segundo turno da eleição presidencial - (crédito: Reprodução)

O Partido dos Trabalhadores (PT) convocou a militância e apoiadores para uma celebração no Plano Piloto, após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O ato comemorativo está marcado para este domingo (1º/11), a partir das 10h, no trecho do Eixão Norte (na altura das quadras 205/206 Norte).

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A convocação pública utiliza o mote "Ocupa o Eixão da Vitória" e convida a população a ocupar a via — tradicionalmente aberta para lazer aos domingos — com atividades culturais, música e manifestações políticas em apoio ao presidente eleito. A organização orienta os participantes a levarem bandeiras e acompanharem a programação com familiares e amigos.

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A mobilização ocorre uma semana após a apuração divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referente à votação de 25 de outubro. Com 100% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou a vitória com 51,79% dos votos válidos (64.256.232 votos), enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registrou 48,21% (59.826.041 votos), em um pleito que contabilizou 4.153.801 votos nulos.

O evento no Plano Piloto integra uma série de comemorações organizadas por apoiadores no Distrito Federal e em diversas capitais do país. O trânsito de veículos no Eixão fica suspenso ao longo do dia para permitir o fluxo dos frequentadores e a realização do ato popular.