Guará abre seleção comunitária para novo gerente de Cultura

A eleição presencial está marcada para 19 de dezembro, das 14h às 18h - (crédito: Divulgação/Adm. Regional do Guará)

A comunidade artístico-cultural do Guará terá voz ativa na escolha do novo gerente de Cultura da Administração Regional. O processo eleitoral foi oficializado pelo Edital nº 02/2026, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), e define que a própria população local participará da montagem da lista tríplice que servirá de base para a nomeação do cargo. As inscrições para candidatos e o cadastramento de eleitores ocorrerão entre os dias 3 e 18 de novembro, exclusivamente pela internet.

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Para concorrer à vaga, o candidato deve ter no mínimo 18 anos, residir no Guará há pelo menos dois anos e comprovar atuação cultural no mesmo período — seja por meio do Cadastro de Entes e Agentes Culturais (Ceac) ou por portfólio de eventos, matérias e projetos. Além disso, exige-se notório saber artístico e capacidade técnico-administrativa compatível com a função pública.

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A participação como eleitor é permitida a residentes da cidade com mais de 16 anos que comprovem vínculo com os segmentos culturais, sem a necessidade de cumprir o tempo mínimo de dois anos de atuação. O cadastro passará por validação da comissão eleitoral, e a lista definitiva dos aptos a votar será divulgada no dia 3 de dezembro.

A eleição presencial está marcada para 19 de dezembro, das 14h às 18h, no auditório da Administração Regional do Guará. A programação contará com apresentação das propostas dos postulantes em debate aberto, seguida de votação secreta em cédula de papel, onde cada eleitor poderá escolher um candidato.

Após a apuração pública no mesmo dia, os três nomes mais votados formarão a lista tríplice, que passará pelo referendo do Conselho Regional de Cultura do Guará. A previsão é que a relação final seja entregue à Administração Regional até 23 de dezembro. A escolha final caberá ao administrador regional, que terá um prazo de até 15 dias úteis a partir do recebimento para definir o novo gerente. O processo se encerrará formalmente com a publicação do ato de nomeação no DODF.