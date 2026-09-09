Veja os projetos culturais aprovados para captar verba no DF

O Ministério da Cultura (MinC) homologou dois projetos culturais do Distrito Federal para a captação de recursos via doações e patrocínios. A decisão, publicada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, permite que as iniciativas busquem verba no mercado.

As propostas atenderam aos requisitos da Lei nº 8.313/91 e do Decreto nº 11.453/2023. Com a homologação, os projetos podem agora receber apoio financeiro até o final do prazo estipulado.

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Viola caipira

Um dos projetos aprovados é o "VIOLA CAIPIRA", da empresa Jhonny e Rahony Produções e Eventos LTDA. A iniciativa poderá captar até R$ 253.000,00, com prazo final em 31 de dezembro de 2026.

O projeto destaca a origem do instrumento, que descende do alaúde árabe e foi trazido ao Brasil por colonizadores. No interior, a viola se tornou um símbolo do trabalhador rural, presente em festas e rodas de prosa.

No Distrito Federal, a cultura da viola é celebrada no tradicional Encontro de Violeiros e Violeiras, um evento com mais de 30 anos de história que promove o intercâmbio entre gerações e fortalece a identidade caipira na capital.

Vinte anos de jornalismo local

A segunda iniciativa habilitada é "Vinte Anos de Jornalismo Local", proposta pela Brasilia Mentoria e Consultoria LTDA. O valor aprovado para captação é de R$ 212.355,00, também com prazo até 31 de dezembro de 2026.

O projeto consiste na realização de uma exposição de artes visuais. O objetivo é preservar e valorizar a memória histórica e cultural da região do nordeste mineiro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.