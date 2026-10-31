MC Jeffe conquista Duelo Estadual de MCs e representará o DF nacionalmente

A conquista veio após uma caminhada marcada por tentativas, eliminações e persistência. Na foto, Jefferson abraça a mãe, após o resultado - (crédito: Divulgação/Vitu Supletivo)

Depois de uma década dedicada às batalhas de rima, Jefferson Eduardo da Conceição Paiva, conhecido como MC Jeffe, 23 anos, de Samambaia Norte realizou um dos maiores sonhos da trajetória no Hip-Hop. Na noite deste sábado (31/10), o MC conquistou o título do Estadual DF de MCs 2026 e garantiu a vaga para representar o Distrito Federal no Duelo Nacional de MCs, marcado para 21 de novembro, em Belo Horizonte (MG).

A conquista veio após uma caminhada marcada por tentativas, eliminações e persistência. Jeffe já havia participado do Estadual em outras edições, mas, nas duas últimas tentativas, não conseguiu avançar nas etapas classificatórias. Desta vez, superou os demais competidores e garantiu o título entre os 16 finalistas selecionados em diferentes regiões administrativas do DF.

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"Ssão muitos sentimentos e muitas emoções. Eu já rimo faz 10 anos e, nessa competição, já perdi duas vezes. Nas duas últimas, não consegui nem chegar ao Estadual, então era um peso que eu carregava muito", contou o campeão, emocionado com a conquista.

A história de Jeffe com as rimas começou em 2017, durante os intervalos escolares, quando improvisava versos com os colegas. Com a chegada das férias, os encontros passaram das salas de aula para as ruas de Samambaia, onde conheceu outras batalhas e começou a frequentar as competições da região.

Em 2018 passou o ano inteiro participando das batalhas locais, mas não conquistou nenhuma vitória. O primeiro título veio apenas em 2019, quando começou a colher os resultados da dedicação. Com a interrupção dos eventos durante a pandemia, o mc precisou esperar até 2022 para retomar o ritmo das competições e ampliar sua trajetória.

Desde então passou a viajar pelo Brasil participando de eventos como a Batalha da Aldeia e a Batalha do Coliseu. Segundo o artista as rimas já o levaram a 14 estados brasileiros experiências que contribuíram para seu amadurecimento nas competições.

O título, segundo ele, representa uma sensação de missão cumprida, mas também uma vitória compartilhada com aqueles que acompanharam sua caminhada."Esse foi o ano em que eu mais estive focado em ganhar o Estadual, porque não consegui desempenhar muito bem em outras competições grandes. Eu precisava de alguma coisa para me consagrar esse ano, e foi o título do Estadual", afirmou.

Agora com a responsabilidade de representar o Distrito Federal no cenário nacional, Jeffe espera levar para Belo Horizonte não apenas os versos que o consagraram campeão, mas também a força da comunidade onde começou a rimar "Não desista, acredita e acredita junto, porque isso daqui não tem como fazer sozinho. Acredita no corre da quebrada de vocês, na batalha que ocorre na quebrada de vocês e no sonho de um amigo. Esse sonho só tem como se realizar se for feito junto. O Hip-Hop é um movimento de coletividade", concluiu.