Jhon MC, jurado do Duelo Nacional, ensina a julgar batalhas de rima no DF

JP João Pedro de Lara Resende

O conteúdo inclui a história e os princípios do hip-hop, o papel do MC e os formatos de batalha, como o tradicional e o bate-volta - (crédito: Divulgação)

O Comitê de Cultura do Distrito Federal promove, no sábado (31), a Oficina de Formação de Júri Técnico para Batalha de Hip Hop, com o multiartista e produtor cultural Jhon MC (Jhonatan Brito). A atividade, que integra a Seletiva da Batalha Estadual 2026, será das 14h às 17h, no pilotis da Biblioteca Nacional de Brasília. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas, informou o Comitê.

Nas batalhas de rima, MCs improvisam versos em duelos divididos em rounds, e o resultado pode ser definido por júri, pelo público ou por um sistema misto. De acordo com o formulário de inscrição, a oficina busca qualificar participantes para atuar como jurados técnicos, com atenção à ética, à imparcialidade e à diversidade de estilos. O Comitê afirma que a proposta é ampliar o repertório técnico de quem atua nas batalhas e contribuir para julgamentos mais transparentes e consistentes. A atividade é voltada a MCs, jurados em formação ou em atividade, organizadores de batalhas, produtores, agentes culturais e interessados no tema.

O que será ensinado

O conteúdo inclui a história e os princípios do hip-hop, o papel do MC e os formatos de batalha, como o tradicional e o bate-volta. Os participantes estudam os modelos de votação, as tabelas de pontuação e os critérios de avaliação: construção das rimas, capacidade de resposta, criatividade e execução. Na parte prática, vão analisar rounds, preencher fichas de julgamento e comparar notas. A formação trata ainda da responsabilidade ética de quem julga, da identificação de possíveis vieses e da valorização de diferentes estilos, com espaço para debater divergências e fundamentar decisões.

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"O DF desponta como um grande celeiro de MCs, reconhecido em todo o Brasil, e essa formação vem para reforçar ainda mais o profissionalismo que já existe", afirma Rafael Reis, do Comitê de Cultura do DF.

Quem ministra

Em 2019, Jhonatan Brito, o MC Jhon das batalhas, foi vice-campeão da seletiva do DF e representou o Centro-Oeste no Duelo de MCs Nacional, em Belo Horizonte, conforme o Correio noticiou à época. Em 2025, o nome dele constou entre os jurados técnicos anunciados para a final nacional, na capital mineira. Segundo o Comitê, ele também foi campeão do Estadual DF em 2018, representou o Distrito Federal em competições da Red Bull e ministrou, em parceria com a Família de Rua, uma oficina de capacitação de júri técnico no Primeiro Congresso Brasileiro das Batalhas de Rima, em Belo Horizonte.

Como participar

As inscrições são gratuitas, feitas por formulário online. O endereço completo e as orientações de acesso são enviados a quem tiver a vaga confirmada, segundo o Comitê. O formulário permite pedir recursos de acessibilidade, como libras e audiodescrição, e o Comitê informa adotar uma política de respeito e antiassédio. O certificado será digital, de 3 horas, para quem comparecer e registrar presença conforme as orientações da equipe no dia.

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A oficina integra as ações de formação do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC) no DF, que atua na articulação entre agentes culturais, iniciativas e políticas públicas de cultura. Criado pelo Ministério da Cultura em 2023, o programa prevê um comitê em cada uma das 27 unidades da federação.

Anote

Oficina de Formação de Júri Técnico para Batalha de Hip Hop;

Ministrante: Jhon MC (Jhonatan Brito);

Jhon MC (Jhonatan Brito); Data: sábado, 31 de outubro de 2026;

sábado, 31 de outubro de 2026; Horário: das 14h às 17h;

das 14h às 17h; Local: pilotis da Biblioteca Nacional de Brasília;

pilotis da Biblioteca Nacional de Brasília; Gratuita , com vagas limitadas;

, com vagas limitadas; Inscrição: por formulário online https://forms.gle/ PuuMfYzC6UQVfeYu9

por formulário online https://forms.gle/ PuuMfYzC6UQVfeYu9 Certificado digital de 3 horas para quem comparecer e registrar presença;

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá