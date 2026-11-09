O legado de uma vida: "Saci trilheiro" conta sua história em livro

Ângelo começou a fazer trilhas na Chapada dos Veadeiros e, desde 2018, faz trajetos cada vez mais longos, como Pedra da Gávea, Lençóis Maranhenses, Pico da Bandeira e Monte Roraima - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Ângelo dos Santos foi diagnosticado com um câncer entre a bacia e o fêmur, aos 17 anos de idade, em 1994. Natural de Ponta Grossa, no Paraná, foi para Curitiba seguir com o tratamento. Na capital, fez a biópsia e passou por uma cirurgia para retirar o tumor: já na época, o cirurgião quis amputar a perna de Ângelo, mas prosseguiu com a tentativa de retirada do tumor. A parte motora da perna esquerda, porém, estava danificada. "Não mexi mais a perna. Inchou muito, foram 45 dias de muita febre e dor. Voltei para o sítio, fiquei em casa para me recuperar e achava que era questão de tempo", diz Ângelo, hoje funcionário público, amante de trilhas e que completou 50 anos em setembro, quando lançou, em Brasília, o livro Saci trilheiro — Do câncer às montanhas, para compartilhar sua história de vida.

Alguns meses depois da primeira cirurgia para retirar o tumor, o adolescente voltou para Curitiba, agora para iniciar o tratamento com radioterapia. Continuava com as febres frequentes e, na terceira noite, passou mal, desmaiou e voltou para o hospital. "De manhã, o médico falou que, para ter chance de cura, tinha que amputar e que a decisão caberia a mim. Demorei uma semana, não tinha internet, referência sobre que tipo de amputação era, prótese… Tive que tomar uma decisão com base na imaginação", conta.

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Ângelo se viu sem saída. "Não tinha outra escolha, porque o sofrimento estava muito grande. Se eu demoro a tomar uma decisão, a infecção que tinha na perna poderia ter me matado", afirma. "Fiquei ali na pressão, não tinha para onde correr."

Então no terceiro ano do ensino médio, o vestibular foi uma das primeiras demonstrações dos desafios que o jovem teria que enfrentar. Escolheu cursar processamento de dados na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), porque achava que não poderia fazer algo que exigisse da capacidade física. Hoje, reconhece que a graduação não estava alinhada com o que queria.

Angelo dos Santos, ( Saci Trilheiro ) amputou a perna aos 17 anos por complicações de um câncer. Começou a fazer trilhas na Chapada dos Veadeiros e, desde 2018, faz trajetos cada vez mais longos. Até agora, já fez Pedra da Gávea, Lençóis Maranhenses, Pico da Bandeira e até uma expedição de quase 70 km ao Monte Roraima. Lançou um livro autobiográfico recentemente. (foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Dois anos depois, o câncer voltou. Com ele, refletiu sobre aquilo que queria para os próximos anos e decidiu voltar para a Universidade, agora para cursar geografia, área na qual trabalha atualmente. "Fui fazer algo que estava alinhado com o que eu gostava. Isso é muito marcado principalmente no Sul, a geada, gostava de ver a chuva, observar o céu. A geografia prometia esse entendimento de coisas que estavam no meu cotidiano", explica.

Adaptação

O nível da amputação de Ângelo é o mais alto possível. Chegou a usar prótese nos anos seguintes, em 1995 e 1996, porque queria aparentar ter uma perna novamente. "A prótese, para quem é amputado, é um cesto, um encaixe. Tem que vestir o encaixe e ele é afivelado na cintura o mais apertado possível para que não machuque", explica. "Como não tem um apoio, um pedaço da perna, machucava demais, saía sangue."

A volta do câncer em 1997 e as mudanças que o tratamento causou no corpo foram o que o motivou a parar de usar a prótese. "Foi um trabalho intenso que tive que fazer porque, no início dos anos 2000, passou Sítio do picapau amarelo e passei a ser reconhecido como Saci e aquilo não me fazia bem, ser reconhecido como pessoa que tinha uma perna", diz. "Queria usar prótese, mas era difícil. Me esforcei para me aceitar daquele jeito porque é mais confortável andar de muletas do que com a prótese machucando."

Esporte

Depois de formado, Ângelo se tornou servidor da Agência Nacional de Mineração e trocou o estado natal por Brasília. Acostumado com a natureza desde a infância, fazia trilhas curtas, de um quilômetro, para chegar a cachoeiras. Frequentava a Chapada dos Veadeiros, mas com a ideia de que não conseguiria fazer caminhos mais longos, receoso com a possibilidade de sentir dores nos braços e na perna ou das muletas quebrarem no trajeto.

Foi em 2018 que decidiu se desafiar. "Eu me testei em trilhas mais longas na Chapada, vi que conseguia fazer e tomei gosto por me desafiar, até que cheguei no Monte Roraima", afirma. Além do trajeto de quase 70 km no Norte do país, enfrentou também a Pedra da Gávea, os Lençóis Maranhenses e o Pico da Bandeira.

O que o motiva para seguir é a sensação de dever cumprido. "Ano passado, estava com a dúvida de ir ou não para o Monte Roraima e pensei por que eu iria. Likes em fotos, mostrar que venci, mas isso não pode ser o suficiente. Não que eu não goste ou não queira, mas o que me moveu foi a vontade de estar na trilha e me sentir bem", diz. "Gosto de estar, largar as muletas, subir e descer a rocha. As pessoas acham que estou sofrendo, mas me sinto muito bem."

Reflexão

Com insuficiência renal crônica, consequência dos tratamentos contra o câncer, Ângelo fez parte, na pandemia, do grupo de risco. A reflexão sobre vida e morte o incentivou a pensar no legado que deixaria e, com isso, veio a ideia de escrever uma autobiografia — o que já era incentivado pelas pessoas ao seu redor. "Escrevi um pouco e parei, porque achava que tinha que ler mais. Não queria só escrever, e sim deixar uma reflexão, então fui estudar filosofia", afirma.

Até dois anos atrás, só tinha metade do livro escrito. Colocou, então, uma meta: lançá-lo até os 50 anos de idade, que completaria em 2026. Ângelo comemorou o lançamento de Saci trilheiro — Do câncer às montanhas (editora Vidaria) e o aniversário no mesmo dia, em 24 de setembro deste ano.

Agora autor, comemora a chance de ver um sonho se realizar. "Escrevi tentando deixar um legado, para que sirva de motivação para quem leia. Conto histórias que me motivam", diz. "Pessoas me falaram que o fato de terem me encontrado as ajudou a passar por problemas. Então, escrevi com essa vontade, para que possa servir de referência."

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates