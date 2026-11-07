Aruc celebra 65 anos com feijoada, samba e memória do carnaval de Brasília

Bateria da Aruc assumiu o espaço, acompanhada pelos passistas, destaques e pelo casal de mestre-sala e porta-bandeira - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A. Press)

A sede da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc), no Cruzeiro Velho, foi tomada pelo samba e pela confraternização neste sábado (7/11). A tradicional feijoada da agremiação reuniu cerca de 400 pessoas em uma celebração que também marcou os 65 anos de história da escola de samba e a abertura da exposição Aruc: do concreto à passarela da identidade cultural de Brasília. A programação contou com gastronomia, apresentações musicais e uma homenagem à trajetória do carnaval na capital.

A festa começou ao som do grupo Feijão da Mesma Concha, com samba de raiz e de roda. Em seguida, a bateria da Aruc assumiu o espaço, acompanhada pelos passistas, destaques e pelo casal de mestre-sala e porta-bandeira. A programação contou com o retorno do grupo de pagode, em uma celebração sem hora para terminar.

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Para Hélio Tremendani, diretor da Aruc, a iniciativa é fundamental para preservar a história da agremiação, que se confunde com a própria formação de Brasília. Fundada em 21 de outubro de 1961, por funcionários públicos transferidos do Rio de Janeiro para a nova capital, a escola acompanhou diferentes momentos da história cultural da cidade.

"A história da Aruc é a história que se confunde com a própria história de Brasília", afirma. Segundo ele, a exposição resgata fotografias desde os primeiros carnavais. "O Correio Braziliense, ao longo desses 65 anos, teve uma importância fundamental, porque era o instrumento de divulgação de nossas apresentações e de nossos desfiles", destaca.

A mostra reúne registros do acervo digital do Centro de Documentação (Cedoc) do Correio Braziliense, entre fotografias, textos e recortes que ajudam a contar a trajetória da escola e a participação das agremiações carnavalescas na construção da identidade cultural da capital. A proposta é aproximar diferentes gerações dessa memória e mostrar o carnaval como expressão da cultura popular brasiliense.

Além de celebrar o passado, a exposição também chama atenção para os desafios enfrentados pelas escolas de samba do Distrito Federal. Hélio ressalta que a ausência de desfiles oficiais desde 2015 contribuiu para enfraquecer as entidades carnavalescas e reduzir a mobilização em torno da festa.

"Essa exposição, acima de tudo, é uma prova para o Governo do Distrito Federal de que Brasília tem carnaval, tem escolas de samba. Agora, não dá para continuar sendo tratado como está sendo. Desde 2015 não tem desfile oficial. E fica um vácuo muito grande, desmobiliza as entidades carnavalescas. Essa exposição ajuda as escolas de samba, não só a Aruc, a lembrar: nós estamos aqui, falta o governo vir", afirma.

Para o próximo ano, a expectativa é de que a situação seja encaminhada pelo governo local. De acordo com Hélio, a governadora Celina Leão (PP) garantiu que a organização do carnaval de 2027 seria resolvida ainda em 2026. "Nós estamos aguardando ser chamados por ela para dar o pontapé inicial. Vamos ver", diz.

Enquanto aguarda os próximos passos para a retomada dos desfiles, a Aruc segue apostando em iniciativas que aproximem a comunidade de sua história. A feijoada, realizada anualmente em outubro e adiada neste ano em razão do período eleitoral, acabou coincidindo com o lançamento da exposição. Para Hélio, a união das duas programações foi uma oportunidade de celebrar a trajetória da escola e manter viva a relação com o público.

A exposição permanece na sede da Aruc até neste sábado (7/11) e domingo (8/11) e, entre 9 e 13 de novembro, segue para o Sindicato e Teatro dos Bancários. Depois, a mostra passará por unidades do Sesc-DF e chegará ao Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, durante o carnaval de 2027. A circulação pretende ampliar o acesso aos registros históricos e aproximar diferentes públicos da trajetória do samba e das escolas de Brasília.



