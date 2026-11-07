Chuva alaga ruas e causa transtornos no Jardim Ingá

A forte chuva acompanhada de ventania que atingiu o Distrito Federal e o Entorno neste sábado (7/11) provocou alagamentos e transtornos em diferentes regiões. No Jardim Ingá, em Luziânia (GO), a força do temporal transformou ruas em verdadeiras correntezas. Imagens registradas durante a chuva mostram o grande volume de água que tomou conta das vias, dificultando a circulação de veículos e pedestres.
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No Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) atendeu a 24 ocorrências relacionadas às chuvas e aos ventos fortes em seis regiões administrativas: Samambaia, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Candangolândia, Águas Claras e Riacho Fundo. Até a publicação desta matéria, não havia registro de vítimas.
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Samambaia concentrou o maior número de chamados, com nove ocorrências. Entre os danos registrados pelas equipes estão quedas de árvores, postes e fiações elétricas, desabamentos de muros e alambrados, além de destelhamentos de residências.
Para atender às ocorrências, cinco viaturas e equipamentos específicos, como motosserras, foram mobilizados para a retirada de árvores e a desobstrução de vias urbanas. A Neoenergia também prestou apoio aos trabalhos das equipes de atendimento.
As equipes do CBMDF permaneceram mobilizadas para atender aos chamados e minimizar os transtornos provocados pelo temporal.
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