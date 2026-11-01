Apoiadores do PT celebram vitória do presidente Lula no Eixão Norte

Jennifer Martínez e Stephanie Silva (à esquerda e direita de Lula, respectivamente) celebraram no Eixão do Lazer neste domingo (1°/11) - (crédito: Isabela Berrogain/CB/D.A Press)

Apoiadores e militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) se reuniram no Eixão do Lazer, na altura das quadras 205/206 Norte, neste domingo (1°/11), para celebrar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Ocupa Eixão, a vitória do povo” foi o tema e participantes compareceram à mobilização com bandeiras e camisas em apoio ao chefe de Estado, colorindo a via, tradicionalmente aberta ao lazer, de vermelho. A celebração iniciou por volta das 10h e se estendeu até às 15h, com manifestações políticas e programação musical variada.

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O resultado do último domingo (25/10), que reelegeu Lula como presidente da República com 51,79% dos votos válidos, representa “a força da democracia”, segundo Jonathan Diniz, 42 anos. Morador do Park Sul, o servidor público espera que as pautas sociais continuem sendo prioridade do governo. “Desde 2003, ele tem esse olhar para as pessoas menos favorecidas”, afirma. “Meu desejo é que todos possam usufruir de mais igualdade e ter mais prosperidade”, torce.

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O designer gráfico Pedro Henrique, 28, enxerga a vitória de Lula como um sinal de que as pessoas ainda têm esperança de ver um país que se preocupa com as questões sociais. “Precisamos entender que a economia não é só um número bonito, ela precisa ter impacto na vida da população. As pessoas voltaram a consumir mais e ter maiores oportunidades de trabalho nos últimos anos”, ressalta.

Moradora da capital há cerca de um ano e meio, a colombiana Jennifer Martínez, 35, destaca o Sistema Único de Saúde e as bolsas de estudo entre os benefícios oferecidos pelo governo à população. “Não há nenhum outro país da América Latina que tenha uma presença do Estado tão forte quanto aqui”, pondera a estudante da Universidade de Brasília (UnB), que ainda garante: “Todos estavam olhando para o Brasil no último mês”.

Aliados na reeleição

Com a menor taxa de abstenção no segundo turno dos últimos 20 anos, Antônio Sérgio, 71, vê na população jovem e idosa grandes aliados na reeleição do presidente. “Fui fiscal de colégio eleitoral e vi muitos velhinhos, acompanhados de filhos e netos, que foram votar, mesmo com sonda, bolsa ou cadeira de rodas. É uma vitória da democracia”, celebrou.

Para o morador da Asa Norte, o resultado mostrou que “o povo brasileiro quer um governo que cuide dos mais pobres”. “Com outros presidentes, nunca tivemos programas sociais como os que Lula apoiou, desde o Fome Zero, passando pelo Bolsa Família e agora com o Pé de Meia”, exemplificou Antônio. “Ele é alguém que pensa em um Brasil viável, que protege sua população e traz dignidade a ela”, avaliou.

Doutoranda na UnB, a baiana Stephanie Silva, 29, também enfatiza a importância do movimento estudantil no resultado das eleições. “As universidades puxaram esse movimento de ir para a rua, e a gente sabe o quanto essas instituições, especialmente as públicas, são essenciais para a manutenção da ciência no Brasil. Sabemos o potencial que o nosso país tem e precisamos desse investimento”, pontua. “Participar deste momento foi muito grandioso, ainda mais aqui, na capital”, acrescenta.

