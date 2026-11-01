Domingo (1°) no DF será de trovoadas e Finados (2) terá céu encoberto

Hoje, a previsão é de calor e pancadas de chuva - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O domingo (1°/11) no Distrito Federal será de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas na parte da tarde, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima deve chegar aos 28°C. No feriado de Finados, na segunda (2), o dia será de céu encoberto e deve registrar chuviscos em áreas isoladas, com termômetros na casa dos 29°C.

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Ao Correio, a meteorologista Ana Wilke havia adiantado, na quinta-feira (29/10), que o fim de semana seria de temperaturas mais amenas e “sensação de abafamento”, ocasionada pela umidade relativa do ar que estará alta — entre domingo e segunda, deve variar entre 50% e 100%. “O DF não ficará tão seco como estamos acostumados”, afirmou.

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Os termômetros devem esquentar ao longo da semana, podendo chegar aos 30°C na terça (3) e 31°C na quarta, com pancadas de chuva isoladas. Na quinta, a temperatura máxima deve subir para a casa dos 35°C, com céu claro e limpo. A umidade relativa do ar, por sua vez, cai, chegando nos 30%.



O DF está sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas, ainda de acordo com o Inmet. A Defesa Civil orienta que, durante o período, a população evite utilizar equipamentos eletrônicos que estejam ligados na tomada, ficar longe de janelas e portas metálicas, não ter contato com água e procurar um abrigo seguro na rua, caso esteja em área externa.