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Bombeiros retomam buscas por mulher arrastada em cachoeira no Recanto das Emas

Buscas na Cachoeira do Monjolo foram suspensas no fim do domingo (1º/11) por causa da chuva e foram retomadas às 6h desta segunda-feira (2/11)

As operações de busca no leito d'água precisaram ser temporariamente suspensas por medida de segurança - (crédito: Divulgação/CBMDF)
As operações de busca no leito d'água precisaram ser temporariamente suspensas por medida de segurança - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) retormou, na manhã desta segunda-feira (02/11), a operação de busca e salvamento para localizar uma mulher que se afogou na Cachoeira do Monjolo, no Recanto das Emas, na tarde de domingo (1º/11). Segundo informações preliminares, a vítima teria sido surpreendida e arrastada pela forte correnteza.

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A operação teve início na tarde de domingo, mas precisou ser suspensa devido às condições climáticas e à elevação do nível do rio.

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Até o momento, não há informações sobre a identificação da vítima. 

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 02/11/2026 08:20
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