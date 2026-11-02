Bombeiros retomam buscas por mulher arrastada em cachoeira no Recanto das Emas

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) retormou, na manhã desta segunda-feira (02/11), a operação de busca e salvamento para localizar uma mulher que se afogou na Cachoeira do Monjolo, no Recanto das Emas, na tarde de domingo (1º/11). Segundo informações preliminares, a vítima teria sido surpreendida e arrastada pela forte correnteza.
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A operação teve início na tarde de domingo, mas precisou ser suspensa devido às condições climáticas e à elevação do nível do rio.
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Até o momento, não há informações sobre a identificação da vítima.
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postado em 02/11/2026 08:20