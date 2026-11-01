Após sentir forte odor, PM apreende R$ 150 mil em skunk em Planaltina

Todo o material apreendido foi levado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no fim da tarde deste domingo (1º/11), na rodovia DF-345, em Planaltina. A prisão foi efetuada por uma equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR), vinculado ao Batalhão de Policiamento Rodoviário.

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A intervenção ocorreu durante um ponto de bloqueio instalado na rodovia. Ao notar a aproximação de um automóvel vermelho, os militares sentiram um forte odor característico de maconha vindo do interior do veículo no momento em que ele passava pela fiscalização, o que motivou a parada imediata.

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Durante a abordagem, o motorista e o passageiro admitiram que haviam consumido entorpecentes. Diante do nervosismo demonstrado pela dupla e da presença de mochilas no banco traseiro e no porta-malas, os policiais realizaram uma busca nos pertences. No interior das bagagens, a equipe encontrou cerca de 2 kg de skunk — avaliados em aproximadamente R$ 150 mil —, além de R$ 324 em espécie.

Aos policiais, os suspeitos relataram que saíram de Valparaíso de Goiás com destino a Alto Paraíso de Goiás e alegaram ter obtido a droga em território goiano sem pagamento prévio. A dupla, o veículo, o dinheiro e todo o material apreendido foram levados à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde foi formalizado o Auto de Prisão em Flagrante.