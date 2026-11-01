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Prisão

Homem é preso por tentativa de homicídio no Recanto das Emas

Suspeito esfaqueou vítima no tórax na manhã deste domingo (1º/11); duas facas foram apreendidas pela PMDF

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) - (crédito: Divulgação/PMDF)
O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na manhã deste domingo (1º/11), suspeito de tentativa de homicídio no Recanto das Emas. A prisão foi feita por policiais do 27º Batalhão na Quadra 803 da região administrativa.

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A equipe policial foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros (CBMDF) no atendimento a uma ocorrência de agressão por arma branca. Ao chegarem ao endereço indicado, os militares encontraram a vítima com um ferimento grave na região do tórax.

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Com base nos relatos e informações colhidos com testemunhas no local da agressão, os policiais militares iniciaram buscas imediatas na região. A procura resultou na localização do paradeiro do agressor, que foi detido em seguida.

Durante a intervenção policial, duas facas foram apreendidas pelas equipes. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde a autoridade policial formalizou o Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 01/11/2026 23:01
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