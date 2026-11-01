Bombeiros buscam mulher arrastada em cachoeira no Recanto das Emas

As operações de busca no leito d'água precisaram ser temporariamente suspensas por medida de segurança - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) realiza uma operação de busca e salvamento para localizar uma mulher que se afogou na Cachoeira do Monjolo, no Recanto das Emas. Segundo as informações iniciais prestadas pelas equipes de resgate, a vítima foi surpreendida e arrastada pela forte correnteza.

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O chamado de emergência foi registrado na tarde deste domingo (1º/11), por volta das 15h36. Com o avanço do período noturno, o aumento no nível do rio e a força da água provocados pelas tempestades que atingiram a região, as operações de busca no leito d'água precisaram ser temporariamente suspensas por medida de segurança.

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A corporação informou que os trabalhos de varredura e resgate serão retomados logo ao amanhecer desta segunda-feira (2/11), assim que houver condições adequadas de visibilidade e segurança para os mergulhadores e socorristas.