Agências do trabalhador oferecem 1,2 mil vagas nesta terça (3/11)

Oportunidades são para diversos níveis de escolaridade - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 1.225 vagas de emprego nesta terça-feira (3/11). Há oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, tanto para quem já tem experiência quanto para quem busca ingressar no mercado de trabalho.

O cargo com maior número de postos é o de operador de caixa, com 203 vagas. Os salários chegam a R$ 1,7 mil, além dos benefícios. Já a vaga de técnico de eletricidade, no Guará, oferece remuneração de R$ 2,8 mil, também com benefícios.

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Para participar dos processos seletivos, os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou procurar uma das 16 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro pode ser aproveitado em seleções futuras: o sistema cruza os dados dos candidatos com os perfis profissionais procurados pelas empresas.

Empregadores e empreendedores que desejam divulgar vagas ou utilizar as unidades para realizar entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas agências, por e-mail ou pelo Canal do Empregador.

