Inmet prevê semana chuvosa no DF; Paranoá registrou 80 mm em três horas

Moradores do Distrito Federal já devem se preparar para uma semana de chuvas intensas na capital - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

Os moradores do Distrito Federal já devem se preparar para uma semana de chuvas intensas na capital. Para esta manhã e ao final da tarde, é possível que ainda ocorram preciptações no Plano Piloto e demais regiões do quadradinho. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu seguirá nublado nesta terça-feira (3/11), o que influencia na temperatura máxima ao longo do dia. A previsão é que a temperatura 26°C e 28°C em todo o DF.

Além das chuvas intensas, é possível que ocorram trovoadas isoladas na capital. De acordo com a meteorologista do Instituto, Cristiane Andrioli, a região mais afetada pela preciptação foi o Paranoá, local onde choveu cerca de 80mm entre 3h e 6h, desta manhã. No Jardim Botânico, o resultado foram ruas alagadas e motoristas ilhados; na região da Estrada do Sol, a água cobria a pista dos dois lados.

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Ainda de acordo com a especialista a madrugada foi o momento de maior queda d'água, com diminuição pela manhã. "Estamos em um período comum de chuva na capital. Com maiores temperaturas e disponibilidade de umidades do ar, as chances de pancadas são maiores", destaca Andrioli.