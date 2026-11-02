Polícia apreende drogas e dinheiro em casa no Paranoá

Nenhum morador ou responsável pelo local foi localizado durante a diligência - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma operação conduzida por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40) resultou na apreensão de diversas porções de drogas e dinheiro na Quadra 32 do Paranoá. A intervenção ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas que indicavam a prática de tráfico de entorpecentes em uma residência da região.

De acordo com a corporação, a equipe policial começou a monitorar a movimentação no endereço indicado. Durante o trabalho de observação, os agentes constataram um fluxo atípico e constante de pessoas que se aproximavam do imóvel, realizavam trocas rápidas na entrada e deixavam o local logo em seguida — uma dinâmica clássica associada à comercialização ilegal de substâncias, segundo os policiais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Diante dos indícios, os militares realizaram, no domingo, a aproximação e a averiguação do espaço. Lá, foram encontradas porções de entorpecentes análogos à maconha dispostas sobre um colchão no interior da moradia. Com a progressão das buscas, os policiais também localizaram outros materiais ilícitos, além de quantias em dinheiro trocado.

No total, a operação apreendeu R$ 718 em espécie, quatro porções de cocaína, três porções de skunk, uma porção de dry, três balanças de precisão, um recipiente com lança-perfume, dois aparelhos celulares e uma chave veicular. Nenhum morador ou responsável pelo local foi localizado durante a diligência. Todo o material recolhido foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) para o registro da ocorrência e investigação sequencial.