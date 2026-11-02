Fiéis se reúnem na Igreja Messiânica para homenagear os antepassados

Centenas de fiéis reuniram-se na Igreja Messiânica Mundial do Brasil (IMMB), na 315/316 Norte, nesta segunda-feira (2/11), para celebrar o tradicional Culto às Almas dos Antepassados, seguindo os ensinamentos de Mokti Okada, também chamado de Meishu-Sama pelos membros da religião. Criada em 1935, no Japão, a doutrina convida os fiéis a relembrar e ressignificar o luto por entes queridos que partiram. O evento culmina no Dia de Finados e faz parte do rito de preparação que acontece durante todo o ano.

O reverendo da igreja, Luis Claúdio da Cunha Ferreira, explica que a religião acredita na eternidade da alma e que o culto é uma homenagem aos antepassados. “Hoje, os messiânicos se reúnem para prestar além de uma homenagem, uma gratidão às suas raízes, às pessoas que vieram antes e que construíram seus valores”, afirmou.

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Há 34 dias, Maria Inês Correia Montenegro perdeu o esposo, e teve uma agenda cheia no Dia de Finados. Antes de comparecer a igreja, ela estava no Solo Sagrado, em São Paulo. “Eu acabei de chegar aqui. Eu tenho muitos antepassados, então tenho que ter muito tempo para colocar o nome de todos. Na minha relação, tem 146 nomes entre ancestrais e parentes próximos”, afirmou.

A relação de Maria Inês com o mundo espiritual é muito forte. Ela acredita que o outro plano seja uma dimensão de sentimentos. “A gente não consegue ver, mas eu creio que a gente consegue sentir. É que nem a saudade, você não vê, mas você, com certeza, sente”, assegurou.

O casal Jéssica Tominaga, 28, e Rodrigo Tominaga, 31, participaram da cerimônia. Jéssica conta que entrou na religião há pouco mais de um ano. Para ela, o que mais a atraiu foi o pensamento em relação à natureza e aos antepassados. “O pensamento também que eles têm, mais filosófico, também de cultuar os antepassados, de acreditar que as más coisas dos antepassados passam pra gente e tudo mais”, disse.

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Seguindo os ensinamentos, Jéssica elevou seus pensamentos ao seu bisavô, que morreu no início de 2025. Antes do culto, ela compartilhou sua memória mais feliz com ele. “Em seus últimos anos, ele me disse que estava muito orgulhoso de mim. Isso me marca até hoje”, disse.

Seu esposo, Rodrigo, relata como seguiu a tradição da família de seguir a religião. “Minha bisavó seguia a Igreja Messiânica desde o Japão, e continuou depois que se mudou para o Paraná. Eu não estava tão feliz em outra religião e migrei para a Igreja Messiânica”, contou.



Durante a cerimônia, Flávia Borges, 32 anos, pensou no tio, que faleceu em 2012. “Sempre penso no meu tio. Ele era uma pessoa muito especial para mim”, afirmou. Ela ainda comenta que a solenidade é saudável para o corpo e para a alma. “É importante para que a gente não fique apenas chorando pela pessoa que partiu, porque acreditamos que vamos encontrá-las em um outro plano”, acrescentou.

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A religião chegou ao Brasil em 1950, e hoje conta com mais de 500 unidades e cerca de 1,8 milhão de seguidores. Em Brasília, a primeira igreja chegou em 1967, em Sobradinho, quando o comerciante Tsuruyoshi Kamioca começou a difundir a prática do Johrei — método de canalização de energia espiritual para a purificação do espírito.