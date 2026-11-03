Homem é morto a golpes de barra de ferro após ganhar aposta em jogo

Homem é morto após levar golpes de barra de ferro em Vicente Pires - (crédito: Taguatinga da Deprê)

Um homem, de 49 anos, foi morto por golpes de barra de ferro após ganhar uma partida de sinuca em Vicente Pires. O autor, um homem de 35 anos, está foragido e é procurado pela Polícia Civil (PCDF). A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas acabou morrendo.

O fato ocorreu por volta de 3h40 de domingo (1/11), na rua 4, em Vicente Pires. De acordo com testemunhas, a vítima ganhou uma partida de sinuca e levou R$ 10 em uma aposta feita com o autor, que não aceitou a derrota e o atacou. O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia.

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