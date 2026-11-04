DF quer conhecer perfil de turistas e ampliar opções de visitação

Brasília registrou um aumento de 62% no número de turistas internacionais em 2025, enquanto a média nacional foi de 37% - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) promove uma pesquisa para descobrir o que os viajantes procuram na capital. Segmentos como o turismo de natureza, esporte e a gastronomia têm crescido na última década, impulsionando a necessidade de coleta de dados, como os locais mais frequentados e o perfil dos turistas no DF.

O levantamento ocorrerá on-line e presencial. Em parceria com o Instituto de Pesquisa e Estatística (IPEDF), o órgão disponibilizou o questionário, ontem, em quatro idiomas diferentes: francês, inglês, espanhol e português. O intuito é estudar não apenas os turistas de diferentes estados, mas também àqueles que vêm de outros países.

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A modalidade presencial do questionário intitulado Perfil e Experiências do Turista no Distrito Federal será realizada no Aeroporto Internacional de Brasília e no Terminal Rodoviária Interestadual, a partir de amanhã.

De acordo com a Setur-DF, Brasília registrou um aumento de 62% no número de turistas internacionais em 2025, enquanto a média nacional foi de 37%. Ao todo, cerca de 110 mil visitantes estrangeiros estiveram na capital, um recorde para a cidade. Entre os principais países emissores estão Estados Unidos, Portugal, Argentina, Peru e Panamá. No turismo nacional, mais de 1,1 milhão de visitantes chegaram ao DF por transporte rodoviário no mesmo período, principalmente de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro.

O crescimento também aparece na arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) relacionado ao setor. No primeiro semestre de 2025, o montante chegou a R$ 44,3 milhões. No mesmo período de 2026, o valor alcançou R$ 50,6 milhões, uma alta de 14,31%, equivalente a R$ 6,3 milhões a mais. Em todo o ano passado, o turismo gerou mais de R$ 90 milhões em arrecadação de ISS no Distrito Federal.

Para o secretário de Turismo do DF, Bernardo Carvalho Antunes, a capital tem passado por uma mudança no perfil dos visitantes. Segundo ele, embora o turismo de negócios e as viagens a trabalho tenham sido historicamente predominantes, a procura por experiências ligadas à natureza, ao esporte e à cultura tem crescido. "Temos grandes pontos do Turismo de Natureza, com a Chapada Imperial, o Paranoá, além do Jardim Botânico de Brasília, que é um lugar belíssimo. O que falta é a gente divulgar esses espaços de Brasília", exemplifica o secretário.

A pesquisa também contempla pessoas que frequentam os ambientes naturais do DF, incluindo parques ecológicos, unidades de conservação, áreas rurais, trilhas, cachoeiras e as Rotas de Brasília. A expectativa é que os resultados auxiliem órgãos ambientais e gestores desses espaços no planejamento de ações e no aprimoramento de políticas públicas voltadas ao ecoturismo, ao turismo de aventura e ao turismo rural.

O secretário avalia que conhecer melhor esse público é fundamental para fortalecer segmentos que ainda podem ser mais explorados. "Precisamos entender melhor o perfil do turista para fortalecer outros segmentos, que não somente o de arquitetura e negócios. A ideia é pensar em políticas públicas para reter o turista aqui na capital", explica.

Para Bernardo, entretanto, é necessário investir não apenas na divulgação desses espaços, mas também na estrutura de acolhimento. "Brasília tem algo além do Congresso. Falta criarmos uma estrutura para receber o turista. Quando falamos de turismo, não estamos falando só do espaço, mas também precisamos mostrar que essas pessoas serão bem recebidas e acolhidas", destaca.

Após a coleta, a Setur pretende reunir representantes da cadeia produtiva do turismo, como hotéis, bares, restaurantes e serviços de transporte, para apresentar os resultados e discutir estratégias de desenvolvimento do setor. A intenção é aproximar o poder público da iniciativa privada e preparar a cidade para receber um número cada vez maior de visitantes.

Outro horizonte é a Copa do Mundo Feminina de Futebol, que terá o Brasil como sede em 2027. Para o secretário, o evento representa uma oportunidade de atrair o público internacional e ampliar a visibilidade da capital. "Com a Copa do Mundo Feminina de Futebol, nós vamos ter uma grande oportunidade de captar o público internacional", afirma.



