Feriado de Finados será de calor e possibilidade de chuva no DF

Finados deve ter chuva e temperaturas de até 28°C - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O feriado de Finados, nesta segunda-feira (2/11), será marcado por tempo instável no Distrito Federal. A previsão indica céu com muitas nuvens, períodos de sol e possibilidade de pancadas de chuva, principalmente durante a tarde e noite. Mesmo com instabilidade, as temperaturas devem chegar aos 28°C em Brasília.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta possibilidade de chuva na região, embora os volumes e a distribuição das precipitações possam variar ao longo do dia.

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Os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de 28°C, conforme a previsão da Climatempo. A umidade relativa do ar poderá oscilar entre 61% e 97%.

O DF está sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas, emitido pelo Inmet. Diante das condições meteorológicas, a orientação é que a população evite utilizar equipamentos eletrônicos ligados à tomada, mantenha distância de janelas e portas metálicas e não tenha contato com a água durante as tempestades.

Quem estiver na rua deve procurar um abrigo seguro e evitar permanecer em áreas abertas. A recomendação também é levar guarda-chuva ao sair de casa.