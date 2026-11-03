Setur e IPEDF pesquisam perfil dos turistas de áreas naturais do DF

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) e o Instituto de Pesquisa e Estatística (IPEDF Codeplan) iniciaram, nesta terça-feira (3/11), uma pesquisa com o objetivo de conhecer melhor o perfil dos turistas e das pessoas que frequentam os ambientes naturais espalhados pela capital. O levantamento vai reunir informações sobre as características dos visitantes, as experiências, os locais mais visitados, as atividades realizadas e os gastos relacionados ao turismo na região.
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Intitulado Perfil e Experiências do Turista no Distrito Federal, o questionário contará com uma etapa on-line, em quatro idiomas: português, inglês, espanhol e francês, e outra presencial. A coleta de dados pela internet começou nesta terça-feira (3/11) e segue até 30 de novembro. Na próxima quinta-feira (5/11), pesquisadores do IPEDF vão até o Aeroporto Internacional de Brasília e ao Terminal Rodoviário Interestadual para entrevistar viajantes e traçar o perfil dos turistas que chegam à cidade.
A pesquisa busca reunir informações que contribuam para o planejamento e o fortalecimento do setor turístico no DF. O objetivo é compreender o perfil das pessoas que frequentam os ambientes naturais do Distrito Federal, identificar quais atividades são praticadas, os locais mais visitados e os gastos associados a essas experiências. O levantamento abrange parques ecológicos, unidades de conservação, áreas rurais, trilhas, cachoeiras e as Rotas de Brasília.
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Os resultados poderão auxiliar os órgãos ambientais e os gestores desses espaços no planejamento de ações e no aprimoramento das políticas públicas voltadas ao ecoturismo, ao turismo de aventura e ao turismo rural. A expectativa é que as informações também ajudem a identificar oportunidades de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda e valorização dos atrativos naturais do DF.