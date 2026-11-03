Neoenergia leva mutirão de serviços a seis regiões do DF nesta semana

Segundo a distribuidora, a proposta é eliminar barreiras de acesso e permitir que os moradores resolvam pendências sem precisar se deslocar até uma agência - (crédito: Divulgação)

A Neoenergia Brasília realiza, nesta semana, uma série de ações de atendimento social em seis regiões administrativas do Distrito Federal. A programação inclui a participação na 39ª edição do Dia da Mulher, promovida pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), com atendimento voltado especialmente a mulheres em situação de vulnerabilidade.

O evento ocorreu nesta terça-feira (3/11), no edifício Rossi Esplanada Business, no Setor Comercial Norte. A ação reuniu serviços de acolhimento, orientação e cidadania destinados a mulheres em situação de risco e vulnerabilidade, além de seus familiares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante o mutirão, a Neoenergia disponibiliza uma estrutura de atendimento semelhante à encontrada nas agências físicas. Entre os serviços oferecidos estão negociação e parcelamento de débitos, solicitação de reparos, análise de danos elétricos, troca de titularidade e pedidos de novas ligações de energia.

A população também poderá receber orientações sobre consumo consciente e segurança com a rede elétrica.

A concessionária mantém um calendário de atendimentos nas administrações regionais. Nesta semana, a programação contempla Plano Piloto, Sobradinho, Santa Maria, Gama, Sol Nascente e Ceilândia, com atividades nos períodos da manhã e da tarde.

A empresa também conta com pontos de atendimento presencial em cinco cidades do DF e sete postos do programa Na Hora.

Programação

Quarta-feira (4/11): Sobradinho pela manhã e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) à tarde.

Quinta-feira (5/11): Santa Maria pela manhã e Gama à tarde.

Sexta-feira (6/11): Sol Nascente pela manhã e Ceilândia à tarde.



