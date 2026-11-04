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Animais silvestres

Furão é resgatado pelos bombeiros em uma casa na Estrutural

Mamífero foi encaminhado para o Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do Distrito Federal

A equipe encaminhou o animal para o Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do Distrito Federal (HFAUS-DF) - (crédito: Foto: CBMDF/Material cedido ao Correio)
A equipe encaminhou o animal para o Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do Distrito Federal (HFAUS-DF) - (crédito: Foto: CBMDF/Material cedido ao Correio)

Um furão foi resgatado de uma casa na quadra 04 da Cidade Estrutural pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) na manhã desta quarta-feira (4/11). O CBMDF encontrou o animal silvestre no quarto da residência da pessoa que fez o chamado.

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O mamífero, nativo do Brasil, aparentava estar saudável e demonstrava sinais de estresse. A equipe encaminhou o animal para o Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do Distrito Federal (HFAUS-DF). 

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O Corpo de Bombeiros orienta que, caso um animal silvestre seja encontrado em uma residência, deve-se manter distância, isolar o local e acionar a corporação pelo telefone 193.

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 04/11/2026 14:46
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