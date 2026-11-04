Queda de galhos de árvore deixa quadra sem energia no Cruzeiro Velho

Pelo risco de acidentes com a rede elétrica, as equipes sinalizaram e isolaram o trecho para proteger moradores e quem passava pela região - (crédito: Créditos: CBMDF/Material cedido ao Correio)

Galhos de uma árvore despencaram sobre dois carros estacionados e atingiram a rede elétrica no Cruzeiro Velho, na madrugada desta quarta-feira (4/11). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado às 2h42 para o Setor de Residências Econômicas Sul (SRES), Quadra 7, Bloco I, e enviou três viaturas ao endereço.

Ao chegarem, os militares encontraram os galhos sobre os veículos e em contato com a fiação da via. Pelo risco de acidentes com a rede elétrica, as equipes sinalizaram e isolaram o trecho para proteger moradores e quem passava pela região.

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A Neoenergia foi acionada para desligar a energia no local, procedimento necessário para que os procedimentos técnicos fossem feitos com segurança. Com isso, a quadra ficou sem fornecimento de eletricidade. A concessionária informou, às 12h12 desta quarta (4/11), que a rede elétrica da região já está totalmente normalizada.

Equipes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e da Administração Regional do Cruzeiro também foram chamadas para ajudar os bombeiros a retirar os galhos que bloqueiam a via e restabelecer as condições de segurança da área. Ninguém ficou ferido.

Orientação

O CBMDF alerta que a população deve manter distância de árvores caídas ou de galhos encostados na rede elétrica. Nesses casos, a recomendação é não tocar nem tentar remover o material, e sim acionar os órgãos responsáveis e aguardar a chegada das equipes especializadas.