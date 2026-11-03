Zoológico de Brasília tenta aproximar onças-pintadas para acasalamento

As onças George e Meia-Noite estão em fase de adaptação - (crédito: Divulgação/Zoológico de Brasília)

As onças-pintadas George e Meia-Noite estão passando por um processo de adaptação no Zoológico de Brasília, com a possibilidade de formarem um casal e se reproduzirem. A aproximação dos animais ocorre de maneira gradual e ainda não tem prazo para ser concluída. Atualmente, eles revezam a permanência no recinto, de modo que apenas um fique solto por vez, enquanto a equipe técnica acompanha as reações e o comportamento de ambos.

A estratégia permite que os felinos se familiarizem com a presença um do outro, respeitando o tempo de cada animal. Para que possam compartilhar o mesmo espaço futuramente, é necessário que haja compatibilidade comportamental.

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George vivia no zoológico com o irmão, Peter, desde que os dois chegaram ainda filhotes à instituição. No entanto, em agosto deste ano, Peter foi transferido para o Bosque e Zoológico Fábio Barreto, em Ribeirão Preto (SP), após uma recomendação técnica do programa de conservação da onça-pintada. A mudança considera o comportamento natural da espécie, cujos machos tendem a se separar ao atingirem a maturidade.

Com a transferência, Peter passou a ter a possibilidade de formar um casal em Ribeirão Preto, enquanto George permaneceu em Brasília para iniciar a aproximação com Meia-Noite.

A nova companheira de George é uma onça-pintada melânica, conhecida também como pantera negra, que chegou ao Zoológico de Brasília em 2025, após ser resgatada por órgãos ambientais. Antes, ela era mantida ilegalmente como animal de estimação. Desde então, recebe os cuidados necessários da equipe da instituição e agora participa do processo de adaptação.