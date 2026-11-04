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JUSTIÇA

Homem é condenado por tentativa de feminicídio em Brazlândia

Em novembro de 2024, Fábio dos Santos Guilherme Lopes tentou matar a ex-companheira a facadas. Ele foi condenado a 24 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado

De acordo com a promotoria, o crime foi cometido contra mulher em razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica - (crédito: Reprodução)
De acordo com a promotoria, o crime foi cometido contra mulher em razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica - (crédito: Reprodução)

O Tribunal do Júri de Brazlândia condenou um homem por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. O suspeito, identificado como Fábio dos Santos Guilherme Lopes, foi condenado a 24 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade.

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Ele atacou a ex-companheira a facadas na noite de 30 de novembro de 2024, na Vila São José, em Brazlândia. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), antes do crime, o suspeito e a vítima mantiveram um relacionamento por seis meses. 

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Durante o ataque, a vítima protegeu a filha com o próprio corpo.

Depois do crime, Lopes fugiu, mas foi preso preventivamente até o julgamento, ocorrido nesta terça-feira (4/11).

De acordo com a promotoria, o crime foi cometido contra mulher em razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica — mesmo com o término da relação, Fábio mantinha convivência com a vítima, com comportamento dominado por crises de ciúmes. O réu também nutria sentimento de posse em relação à mulher e pegou a vítima de surpresa, sozinha e desarmada.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 04/11/2026 17:31 / atualizado em 04/11/2026 17:33
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