Homem é condenado por tentativa de feminicídio em Brazlândia

De acordo com a promotoria, o crime foi cometido contra mulher em razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica - (crédito: Reprodução)

O Tribunal do Júri de Brazlândia condenou um homem por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. O suspeito, identificado como Fábio dos Santos Guilherme Lopes, foi condenado a 24 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade.

Ele atacou a ex-companheira a facadas na noite de 30 de novembro de 2024, na Vila São José, em Brazlândia. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), antes do crime, o suspeito e a vítima mantiveram um relacionamento por seis meses.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Mulheres enfrentam as marcas invisíveis da violência psicológica

Leia também: Homem é preso por suspeita de estuprar e manter mulher em cárcere privado no DF

Durante o ataque, a vítima protegeu a filha com o próprio corpo.

Depois do crime, Lopes fugiu, mas foi preso preventivamente até o julgamento, ocorrido nesta terça-feira (4/11).

De acordo com a promotoria, o crime foi cometido contra mulher em razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica — mesmo com o término da relação, Fábio mantinha convivência com a vítima, com comportamento dominado por crises de ciúmes. O réu também nutria sentimento de posse em relação à mulher e pegou a vítima de surpresa, sozinha e desarmada.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso